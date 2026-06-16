🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeraWulf AktievorwärtsNachrichten zu TeraWulf

    Strom statt Coins

    745 Aufrufe 745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie Krypto-Miner zum Nutznießer des KI-Booms werden

    Ein Unternehmen, das einst Bitcoin schürfte, baut jetzt Rechenzentren für KI-Konzerne. Eine US-Bank sieht enormes Potenzial, vor allem wegen einer Ressource, die knapper ist als Chips.

    Für Sie zusammengefasst
    Strom statt Coins - Wie Krypto-Miner zum Nutznießer des KI-Booms werden
    Foto: Unsplash

    TeraWulf war einst ein klassischer Bitcoin-Miner, abhängig vom volatilen Krypto-Kurs. Jetzt wird daraus ein Vermieter für die KI-Industrie, und Analysten von Bank of America trauen dem Umbau einiges zu: Sie nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung auf und nennen ein Kursziel von 34 Dollar.

    Der Grund für den Optimismus: TeraWulf wandelt seine frühere Mining-Infrastruktur in Rechenzentren für High-Performance-Computing um, also genau die Art von Kapazität, die KI-Konzerne derzeit verzweifelt suchen. Aktuell laufen bei dem Unternehmen rund 60 Megawatt an Kapazität, bis Ende des Jahres sollen es über 500 Megawatt sein.

    TeraWulf

    -0,06 %
    +9,58 %
    +31,97 %
    +90,49 %
    +615,71 %
    +289,69 %
    ISIN:US88080T1043WKN:A3C9C7
    TeraWulf direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mittelfristig peilt das Management sogar mehr als ein Gigawatt an. Der Umsatz soll laut den Analysten von rund 226 Millionen US-Dollar im kommenden Jahr auf etwa 1,8 Milliarden US-Dollar bis 2028 klettern, bei operativen Margen von rund 85 Prozent.

    Was die Sache besonders attraktiv macht: Viele Standorte verfügen bereits über bestehende Stromanschlüsse und Umspannwerke, weil sie früher industriell genutzt wurden. Das verschafft TeraWulf einen Vorteil in einem Markt, in dem nicht Chips, sondern Strom und Netzanbindung der eigentliche Flaschenhals sind. Die Analysten bringen es auf den Punkt: Energieverfügbarkeit sei der entscheidende limitierende Faktor für den Ausbau von Rechenzentren, nicht die Hardware selbst.

    Wichtige Mietverträge mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren sorgen zudem für planbare Einnahmen. Besonders bemerkenswert: Ein Großkunde namens Fluidstack least große Kapazitäten an mehreren Standorten, und im Hintergrund steht Google als Bonitäts-Absicherung für diese Verträge, was die Werthaltigkeit der Einnahmen zusätzlich untermauert.

    Ganz ohne Risiko ist die Geschichte freilich nicht. Verzögerungen bei Bau oder Finanzierung könnten die Wachstumspläne ausbremsen, schon eine Verzögerung von 10 bis 20 Prozent beim Kapazitätsausbau würde die Umsatzprognose für 2028 um bis zu 12 Prozent drücken.

    Auch regulatorische Hürden und möglicher Widerstand aus betroffenen Gemeinden gehören zu den Unsicherheiten. Die Nachfrageseite halten die Analysten dagegen für robust, schließlich wächst der Bedarf an KI-Training und vor allem an sogenannter Inferenz, also dem laufenden Betrieb von KI-Modellen, ungebremst weiter.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,52$, was einem Rückgang von -9,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Strom statt Coins Wie Krypto-Miner zum Nutznießer des KI-Booms werden Ein Unternehmen, das einst Bitcoin schürfte, baut jetzt Rechenzentren für KI-Konzerne. Eine US-Bank sieht enormes Potenzial, vor allem wegen einer Ressource, die knapper ist als Chips.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     