Wie SpaceX den KI-Aktien den Stecker zieht!

SpaceX läßt KI-Aktien fallen: das ist heute das Motto an der Wall Street! Das Volumen vor allem in Optionen auf SpaceX ist gigantisch - und dieses Volumen fehlt heute den KI-Aktien, die meist eben von diesen Käufen von Call-Optionen profitiert haben durch schiere Mechanik (die Anbieter der Optionen müssen sich hedgen und verstärken dadurch das Aufwärts-Momentum). Nun kommt dazu, dass es bei SpaceX nur 4% frei handelbare Aktien gibt - aber Index-Fonds diesen "wenigen" Aktien hinterherjagen müssen, wenn sie in die jeweiligen Indizes aufgenommen werden. In Sachen Iran geht Trump weiter davon aus, dass die Straße von Hormus völlig frei befahrbar sein werde - weswegen der Ölpreis fällt. Der Iran wiederum macht zur Voraussetzung des Deals, dass Israel komplett aus dem Libanon abzieht. Wann wird endlich der Text zum Deal veröffentlicht?

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