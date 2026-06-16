Börsen Update
Börsen Update USA - 16.06. - US Tech 100 schwach -1,21 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.123,75 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.
Top-Werte: JPMorgan Chase +3,03 %, Caterpillar +2,48 %, 3M +2,39 %, Visa (A) +1,91 %, The Home Depot +1,69 %
Flop-Werte: Salesforce -2,82 %, Microsoft -2,26 %, NVIDIA -1,42 %, Verizon Communications -1,22 %, Coca-Cola -1,15 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.155,09 PKT und fällt um -1,21 %.
Top-Werte: Western Digital +6,74 %, Take-Two Interactive Software +2,97 %, Constellation Energy +2,53 %, Seagate Technology Holdings +2,51 %, Gilead Sciences +1,80 %
Flop-Werte: Monolithic Power Systems -6,52 %, KLA Corporation -5,46 %, Advanced Micro Devices -4,93 %, Netflix -4,90 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,74 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:42) bei 7.531,56 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Moderna +9,92 %, Western Digital +6,74 %, Vistra +4,30 %, Cummins Inc. +3,70 %, Expedia Group +3,50 %
Flop-Werte: Cboe Global Markets -8,06 %, Lumentum Holdings -7,56 %, Monolithic Power Systems -6,52 %, CIENA -6,48 %, KLA Corporation -5,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.