Börsen Update USA - 16.06. - US Tech 100 schwach -1,21 %

Der Dow Jones steht bei 52.123,75 PKT und gewinnt bisher +0,82 %.

Top-Werte: JPMorgan Chase +3,03 %, Caterpillar +2,48 %, 3M +2,39 %, Visa (A) +1,91 %, The Home Depot +1,69 %

Flop-Werte: Salesforce -2,82 %, Microsoft -2,26 %, NVIDIA -1,42 %, Verizon Communications -1,22 %, Coca-Cola -1,15 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.155,09 PKT und fällt um -1,21 %.

Top-Werte: Western Digital +6,74 %, Take-Two Interactive Software +2,97 %, Constellation Energy +2,53 %, Seagate Technology Holdings +2,51 %, Gilead Sciences +1,80 %

Flop-Werte: Monolithic Power Systems -6,52 %, KLA Corporation -5,46 %, Advanced Micro Devices -4,93 %, Netflix -4,90 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -4,74 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:42) bei 7.531,56 PKT und fällt um -0,27 %.

Top-Werte: Moderna +9,92 %, Western Digital +6,74 %, Vistra +4,30 %, Cummins Inc. +3,70 %, Expedia Group +3,50 %

Flop-Werte: Cboe Global Markets -8,06 %, Lumentum Holdings -7,56 %, Monolithic Power Systems -6,52 %, CIENA -6,48 %, KLA Corporation -5,46 %