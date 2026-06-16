AUTO1 Group Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 16.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -5,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,42 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AUTO1 Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +51,23 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +16,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,54 %. Im Jahr 2026 gab es für AUTO1 Group bisher ein Minus von -9,38 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,07 % 1 Monat +28,54 % 3 Monate +51,23 % 1 Jahr +5,17 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 16.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,21 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 16.06.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

Die Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, kann der Dow Jones in den USA spürbar zulegen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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