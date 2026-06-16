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    1&1 Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,52 % - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die 1&1 Aktie bisher Verluste von -4,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 1&1 Aktie.

    Besonders beachtet! - 1&1 Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,52 % - 16.06.2026
    Foto: 1&1 AG

    1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

    1&1 aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.06.2026

    Die 1&1 Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,52 % auf 22,700. Damit verliert die Aktie -1,075  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der 1&1 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,52 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die 1&1-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,82 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -8,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,01 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von 1&1 -4,13 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

    1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,56 %
    1 Monat +6,01 %
    3 Monate +3,82 %
    1 Jahr +29,28 %
    Stand: 16.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur 1&1 Aktie

    Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,01 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Dow glänzt: So entwickeln sich die wichtigsten Indizes heute


    Die Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, kann der Dow Jones in den USA spürbar zulegen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 16.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im TecDAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. United Internetet notiert im Minus, mit -1,77 %. freenet notiert im Minus, mit -0,93 %. Telefonica Deutschland verliert -0,49 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,58 %.

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    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    1&1

    -4,62 %
    -8,65 %
    +6,76 %
    +3,95 %
    +29,23 %
    +125,71 %
    -9,47 %
    -29,78 %
    +27,51 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
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