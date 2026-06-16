1&1 Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,52 % - 16.06.2026

Die 1&1 Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,52 % auf 22,700€. Damit verliert die Aktie -1,075 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der 1&1 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,46 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,52 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die 1&1-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,82 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -8,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,01 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von 1&1 -4,13 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,88 % geändert.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,56 % 1 Monat +6,01 % 3 Monate +3,82 % 1 Jahr +29,28 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 16.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,01 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen präsentieren sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, kann der Dow Jones in den USA spürbar zulegen.

Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von 1&1

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. United Internetet notiert im Minus, mit -1,77 %. freenet notiert im Minus, mit -0,93 %. Telefonica Deutschland verliert -0,49 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,58 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.