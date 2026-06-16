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    CCBill IE Limited erhält von irischer Zentralbank Zulassung als Zahlungsinstitut

    DUBLIN, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CCBill IE freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der irischen Zentralbank die Zulassung als Zahlungsinstitut erhalten hat.

    Dieser Meilenstein ist das Ergebnis einer umfassenden behördlichen Überprüfung der Unternehmensführung, des Compliance-Rahmens, der operativen Kontrollmechanismen und der Risikomanagementprozesse von CCBill IE. Die irische Zentralbank gilt weltweit als eine der strengsten Finanzaufsichtsbehörden, weshalb dies eine bedeutende Errungenschaft für das Unternehmen darstellt.

    Colin Canny, General Manager and Executive Director von CCBill IE, kommentierte: „Diese Zulassung stärktdie Position von CCBillals vertrauenswürdiger Zahlungsdienstleisterund unterstützt gleichzeitig unser weiteres Wachstum in ganz Europa." Mit unserem europäischen Hauptsitz in Dublin bauen wir unsere lokale Präsenz aus und investieren in Mitarbeitende, Prozesse und Infrastruktur, um Händlern in der gesamten Region einen noch besseren Service bieten zu können."

    Jake Powers, COO von CCBill LLC, ergänzte: „Dieser Erfolg ist ein entscheidender Schritt in unserer globalen Strategie und spiegelt unser Bekenntnis zu höchsten Standards in Bezug auf Professionalität, Compliance und operative Exzellenz wider, während wir unsere Aktivitäten in Europa weiter ausbauen."

    Die Zulassung ermöglicht esCCBill IE, regulierte Zahlungsdienste in ganz Irland und – vorbehaltlich der Erfüllung der jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen – im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anzubieten. Dies stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Händler in ganz Europa zu unterstützen und gleichzeitig im Rahmen eines der weltweit angesehensten regulatorischen Rahmenwerke zu agieren.

    Informationen zuCCBill

    CCBill ist ein globaler Anbieter von Zahlungslösungen, der Unternehmen weltweit sichere, skalierbare und den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Zahlungsabwicklungsdienste bereitstellt. CCBill hat es sich zur Aufgabe gemacht, den sich ständig ändernden Bedürfnissen von Händlern und Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht zu werden, und unterstützt derzeit über 30.000 Händler in 197 Ländern.

    CCBill setzt mit seinen firmeneigenen Lösungen für Zahlungsabwicklung, Betrugsschutz, Rechnungsstellung und Mitgliederverwaltung hohe Maßstäbe in Sachen E-Commerce-Compliance und wird von Millionen von Käuferinnen und Käufern weltweit aufgrund des transparenten, bequemen und sicheren Zahlungserlebnisses geschätzt, das es bietet.

    Kontakt: CCBill Public Relations | CCBillNewsFeed@ccbill.com

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ccbill-ie-limited-erhalt-von-irischer-zentralbank-zulassung-als-zahlungsinstitut-302802255.html






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