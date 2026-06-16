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    Eurokurs hält sich über 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro notiert im US-Handel bei rund 1,1613 Dollar
    • EZB Referenzkurs zuletzt bei 1,1594 Dollar gesetzt
    • Einigung USA und Iran stärkte Euro zu Wochenbeginn
    Devisen - Eurokurs hält sich über 1,16 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel über 1,16 US-Dollar behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1613 Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau aus dem europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1594 (Montag: 1,1607) Dollar festgesetzt.

    Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Euro zu Wochenbeginn mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten noch mehr Auftrieb verliehen. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.

    Gestützt wurde der Euro durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Die vom ZEW-Institut erhobenen Konjunkturerwartungen von Finanzmarktteilnehmern für Deutschland haben sich im Juni mit der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs unerwartet deutlich erholt.

    Generell warten die Anleger am Devisenmarkt auf Zinsentscheidungen von großen Notenbanken, darunter die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch auf dem Programm steht. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet./la/men





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