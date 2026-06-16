Eurokurs hält sich über 1,16 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im US-Handel über 1,16 US-Dollar behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1613 Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau aus dem europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1594 (Montag: 1,1607) Dollar festgesetzt.

Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges hatte dem Euro zu Wochenbeginn mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten noch mehr Auftrieb verliehen. Das Abkommen soll an diesem Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden.