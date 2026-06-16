Irans Präsident
Diplomatische Chance nicht verstreichen lassen
- Peseschkian nennt Rahmenabkommen diplomatischen Sieg
- Er fordert Nutzung der Chance zur Lageverbesserung
- Einigung mit USA könnte Sanktionen aufheben und Erholung
TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das Rahmenabkommen mit den USA, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, als einen diplomatischen Sieg für sein Land bezeichnet. "Dementsprechend sollte man diese Chance, die das Land aus der aktuellen Lage herausführen könnte, nicht ungenutzt verstreichen lassen", sagte Peseschkian laut der Nachrichtenagentur Isna. Solche Gelegenheiten seien begrenzt und würden sich nicht jederzeit erneut bieten, so der Präsident.
Der als moderat geltende Peseschkian hat sich stets für diplomatische Optionen stark gemacht. Er unterstützte das Vermittlerteam um Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi kontinuierlich. Peseschkian hofft, mit dem Rahmenabkommen viele Probleme im Land lösen und eine neue Ära einleiten zu können.
Wegen internationaler Sanktionen herrscht im Iran seit Jahren eine schwere Wirtschaftskrise, die sich nach dem Kriegsbeginn Ende Februar sowie nach der Waffenruhe im April noch einmal drastisch verschärft hat. Insbesondere eine Einigung mit den USA im Atomstreit könnte zu einer Aufhebung der Sanktionen und damit zu einer Erholung der desolaten Wirtschaftslage führen./pey/str/DP/men
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Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?
Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher