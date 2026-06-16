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    Irans Präsident

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    Diplomatische Chance nicht verstreichen lassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Peseschkian nennt Rahmenabkommen diplomatischen Sieg
    • Er fordert Nutzung der Chance zur Lageverbesserung
    • Einigung mit USA könnte Sanktionen aufheben und Erholung
    Irans Präsident - Diplomatische Chance nicht verstreichen lassen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das Rahmenabkommen mit den USA, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll, als einen diplomatischen Sieg für sein Land bezeichnet. "Dementsprechend sollte man diese Chance, die das Land aus der aktuellen Lage herausführen könnte, nicht ungenutzt verstreichen lassen", sagte Peseschkian laut der Nachrichtenagentur Isna. Solche Gelegenheiten seien begrenzt und würden sich nicht jederzeit erneut bieten, so der Präsident.

    Der als moderat geltende Peseschkian hat sich stets für diplomatische Optionen stark gemacht. Er unterstützte das Vermittlerteam um Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi kontinuierlich. Peseschkian hofft, mit dem Rahmenabkommen viele Probleme im Land lösen und eine neue Ära einleiten zu können.

    Wegen internationaler Sanktionen herrscht im Iran seit Jahren eine schwere Wirtschaftskrise, die sich nach dem Kriegsbeginn Ende Februar sowie nach der Waffenruhe im April noch einmal drastisch verschärft hat. Insbesondere eine Einigung mit den USA im Atomstreit könnte zu einer Aufhebung der Sanktionen und damit zu einer Erholung der desolaten Wirtschaftslage führen./pey/str/DP/men






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