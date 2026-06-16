Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -7,48 %
Tagesperformance: -7,48 %
Platz 1
Performance 1M: +6,96 %
Performance 1M: +6,96 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -6,64 %
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 2
Performance 1M: +43,23 %
Performance 1M: +43,23 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,59 %
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 3
Performance 1M: +29,45 %
Performance 1M: +29,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu AMD mit starkem Kursanstieg (80 EUR Einstieg → ca. 470 EUR jetzt) und einem Ziel von ca. 1000 EUR. Teilgewinne werden realisiert; noch ca. 55% des Einstands verbleiben. Nvidia-Kontext deutet auf höhere Bewertung/Marge dort; AMDs AI-Umsatz wird als geringer eingeschätzt. 14-Tage-Entwicklung nicht explizit genannt.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,55 %
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 4
Performance 1M: -26,08 %
Performance 1M: -26,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum wird MicroStrategy überwiegend charttechnisch bullish eingeschätzt: MACD-Entlastung, RSI ca. 35–40, zwei bullische W-Formationen signalisieren Erholung. Langfristig wird NAV-Über-/Unterbewertung (Arbitrage bei Strategy) als starkes Potenzial diskutiert; Nachkäufe werden begrüßt. Kurzfristig bleibt Volatilität möglich. Die 14-Tage-Entwicklung wird als volatil beschrieben, ohne klare Richtung.
Marvell Technology
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 5
Performance 1M: +74,22 %
Performance 1M: +74,22 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 6
Performance 1M: +52,23 %
Performance 1M: +52,23 %
Intel
Tagesperformance: -5,17 %
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 7
Performance 1M: +17,32 %
Performance 1M: +17,32 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 8
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 9
Performance 1M: +38,94 %
Performance 1M: +38,94 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,12 %
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 10
Performance 1M: +26,50 %
Performance 1M: +26,50 %
Netflix
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 11
Performance 1M: -10,49 %
Performance 1M: -10,49 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,01 %
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 12
Performance 1M: +56,42 %
Performance 1M: +56,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetonline-Forum ist das Sentiment zu Micron Technology gemischt. Befürworter sehen KI-Nachfrage als Treiber; Micron als strategisches Nadelöhr, was eine Billionen-Dollar-Bewertung nahelegen könnte (Beitrag 1). Gegenstimmen warnen vor KI-Blase, Gewinnmitnahmen und Crash-Sorgen. Kursziele reichen von ca. 650 € bis über 1.100 €. 14‑Tage-Entwicklung bleibt in den Posts uneinheitlich und unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 13
Performance 1M: -7,18 %
Performance 1M: -7,18 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 14
Performance 1M: +29,41 %
Performance 1M: +29,41 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 15
Performance 1M: +7,21 %
Performance 1M: +7,21 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 16
Performance 1M: +6,96 %
Performance 1M: +6,96 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 17
Performance 1M: -2,76 %
Performance 1M: -2,76 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 18
Performance 1M: +17,93 %
Performance 1M: +17,93 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 19
Performance 1M: +2,34 %
Performance 1M: +2,34 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 20
Performance 1M: +14,59 %
Performance 1M: +14,59 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 21
Performance 1M: -18,62 %
Performance 1M: -18,62 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 22
Performance 1M: +8,80 %
Performance 1M: +8,80 %
PayPal
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 23
Performance 1M: -3,67 %
Performance 1M: -3,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich PayPal-Sentiment gemischt: Es werden Kursbewegungen rund um Gaps und US-Handelsöffnungen erwähnt (potenzielle Abwärtsdrift), während einige Anleger long bleiben und auf eine Trendwende setzen. Andere kritisieren das Narrativ trotz guter Zahlen und diskutieren Aktienrückkäufe. Insgesamt wirkt das Bild vorsichtig optimistisch, aber volatil und marktgetrieben; konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 24
Performance 1M: -1,20 %
Performance 1M: -1,20 %
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