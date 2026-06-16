Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -9,44 %
Tagesperformance: -9,44 %
Platz 1
Performance 1M: -26,71 %
Performance 1M: -26,71 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,98 %
Tagesperformance: -7,98 %
Platz 2
Performance 1M: -0,21 %
Performance 1M: -0,21 %
CIENA
Tagesperformance: -7,71 %
Tagesperformance: -7,71 %
Platz 3
Performance 1M: -16,34 %
Performance 1M: -16,34 %
Moderna
Tagesperformance: +7,66 %
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 4
Performance 1M: +18,23 %
Performance 1M: +18,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Moderna wirkt überwiegend positiv. FDA-Daten zur Grippeimpfstoff-Wirksamkeit bei Senioren und eine breitere Pipeline (Grippe, Ebola, Norovirus, Intismeran) plus Onkologie als strategischer Fokus stützen Zuversicht; konkrete Kursveränderung der letzten 14 Tage wird nicht genannt; Short-Interest bleibt signifikant und Volatilität wird erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -7,51 %
Tagesperformance: -7,51 %
Platz 5
Performance 1M: +6,96 %
Performance 1M: +6,96 %
Coherent
Tagesperformance: -6,50 %
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 6
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -6,46 %
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 7
Performance 1M: +43,23 %
Performance 1M: +43,23 %
Corning
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 8
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,54 %
Tagesperformance: -5,54 %
Platz 9
Performance 1M: +29,45 %
Performance 1M: +29,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu AMD mit starkem Kursanstieg (80 EUR Einstieg → ca. 470 EUR jetzt) und einem Ziel von ca. 1000 EUR. Teilgewinne werden realisiert; noch ca. 55% des Einstands verbleiben. Nvidia-Kontext deutet auf höhere Bewertung/Marge dort; AMDs AI-Umsatz wird als geringer eingeschätzt. 14-Tage-Entwicklung nicht explizit genannt.
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -5,48 %
Tagesperformance: -5,48 %
Platz 10
Performance 1M: +11,42 %
Performance 1M: +11,42 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 11
Performance 1M: +52,23 %
Performance 1M: +52,23 %
Intel
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 12
Performance 1M: +17,32 %
Performance 1M: +17,32 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 13
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 14
Performance 1M: +11,71 %
Performance 1M: +11,71 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 15
Performance 1M: -9,98 %
Performance 1M: -9,98 %
Pool
Tagesperformance: +4,22 %
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 16
Performance 1M: +14,32 %
Performance 1M: +14,32 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 17
Performance 1M: +38,94 %
Performance 1M: +38,94 %
The Mosaic
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 18
Performance 1M: +3,53 %
Performance 1M: +3,53 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 19
Performance 1M: -7,18 %
Performance 1M: -7,18 %
Netflix
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 20
Performance 1M: -10,49 %
Performance 1M: -10,49 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 21
Performance 1M: +29,41 %
Performance 1M: +29,41 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 22
Performance 1M: +56,42 %
Performance 1M: +56,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetonline-Forum ist das Sentiment zu Micron Technology gemischt. Befürworter sehen KI-Nachfrage als Treiber; Micron als strategisches Nadelöhr, was eine Billionen-Dollar-Bewertung nahelegen könnte (Beitrag 1). Gegenstimmen warnen vor KI-Blase, Gewinnmitnahmen und Crash-Sorgen. Kursziele reichen von ca. 650 € bis über 1.100 €. 14‑Tage-Entwicklung bleibt in den Posts uneinheitlich und unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Hubbell
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 23
Performance 1M: +7,22 %
Performance 1M: +7,22 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 24
Performance 1M: +1,64 %
Performance 1M: +1,64 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 25
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 26
Performance 1M: -18,51 %
Performance 1M: -18,51 %
Vistra
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 27
Performance 1M: +9,50 %
Performance 1M: +9,50 %
Fiserv
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 28
Performance 1M: -12,80 %
Performance 1M: -12,80 %
Digital Realty Trust
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 29
Performance 1M: -2,01 %
Performance 1M: -2,01 %
Expedia Group
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 30
Performance 1M: +14,24 %
Performance 1M: +14,24 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 31
Performance 1M: +11,51 %
Performance 1M: +11,51 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 32
Performance 1M: +8,02 %
Performance 1M: +8,02 %
GE Aerospace
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 33
Performance 1M: +25,62 %
Performance 1M: +25,62 %
Blackstone
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 34
Performance 1M: +6,69 %
Performance 1M: +6,69 %
Equinix
Tagesperformance: +2,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 35
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 36
Performance 1M: +26,33 %
Performance 1M: +26,33 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 37
Performance 1M: -2,53 %
Performance 1M: -2,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
das wallstreetONLINE-Forum zeigt das Sentiment zu Newmont überwiegend positiv bis nüchtern. Beitrag 1 meldet neu besetztes Führungsteam. Beitrag 3–5 nennen KGV um 9–9,3 und plausible Gewinne auch bei Goldpreis um 4.400 USD; Newmont als Basisinvestment, Agnico im Vergleich teurer. Beitrag 2 fragt nach Gewinnberechnungen aus Gold-/Silberpreisen. 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht mit konkreten Zahlen beziffert.
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 38
Performance 1M: +13,22 %
Performance 1M: +13,22 %
Moody's
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 39
Performance 1M: +10,34 %
Performance 1M: +10,34 %
PayPal
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 40
Performance 1M: -3,67 %
Performance 1M: -3,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich PayPal-Sentiment gemischt: Es werden Kursbewegungen rund um Gaps und US-Handelsöffnungen erwähnt (potenzielle Abwärtsdrift), während einige Anleger long bleiben und auf eine Trendwende setzen. Andere kritisieren das Narrativ trotz guter Zahlen und diskutieren Aktienrückkäufe. Insgesamt wirkt das Bild vorsichtig optimistisch, aber volatil und marktgetrieben; konkrete 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
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