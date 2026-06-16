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    Begeben Sie sich mit Jo Malone London auf eine Entdeckungsreise durch den Gemüsegarten

    LONDON, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das britische Parfüm- und Lifestyle-Haus präsentiert „Veggies", eine limitierte Edition mit Düften der Saison. Diese neuen Düfte sind wohltuend, farbenfroh und zart-süß – und reif für die Ernte.

    Samtiger Butternusskürbis

    Der Weg, der vor uns liegt, ist glatt wie ein samtiger Butternusskürbis, der spielerisch aus dem Gemüsegarten gepflückt wurde. Noten von cremigem Butternusskürbis, warmem, Tonkabohne und Patschuli ergeben einen holzigen Gourmand-Duft.

    Kopfnote: Ingwer
    Herznote: Butternuss
    Basisnote: Patchouli

    Scharlachrote Rote Bete

    Farben sind überall, genau wie eine scharlachrote Rote Bete, die man im Gemüsegarten entdeckt. Noten von Rote Beete, spritziger schwarzer Johannisbeere und einem Hauch von Patchouli ergeben einen köstlichen, fruchtigen Duft.

    Kopfnote: Schwarze Johannisbeere
    Herznote: Rote Bete
    Basisnote: Patchouli

    Karottenblüte

    Das Leben ist schön, genau wie die Karottenblüten, die man voller Freude aus dem Gemüsegarten gepflückt hat. Noten von zart-süßer Karotte, Orangenblüte und weißem Moschus sorgen für einen frischen, blumigen Duft.

    Kopfnote: Fenchel
    Herznote: Karottenblüte
    Basisnote: Patchouli

    „Wir fanden es einfach toll, dass Menschen selbst mitten in Städten wie London ihre eigenen Karotten und Kräuter anbauen können – dass jeder, egal wo er sich befindet, einen Bezug zur Natur haben möchte. Diese [Kollektion] greift die Idee von etwas Selbstgewachsenem und Ungepflegtem auf, verleiht ihr aber eine neue Note" – Céline Roux, Global Head of Fragrance

    Die Kollektion umfasst außerdem pflanzliche Düfte für Bad, Körperpflege und Zuhause, darunter ein Handwaschmittel mit Tomatenblatt-Duft sowie eine Kerze in Sonderausgabe mit dem Duft „Grüne Tomatenranke" – erhältlich in zwei Größen – und einen Duftdiffusor. Die neue Handseife enthält Glycerin natürlichen Ursprungs und Wiesenschaumkraut-Samenöl, um die Haut zu reinigen und zu klären. Diese Tomatendüfte holen mit ihren lebhaften, krautigen Noten ein Stück Natur ins Haus.

    Die gesamte Kollektion

    Samtiges Butternuss-Eau de Cologne 30 ml
    Scharlachrotes Rote-Bete-Eau de Cologne 30 ml
    Karottenblüten-Eau de Cologne 30 ml
    Veggies Discovery-Kollektion
    Handseife mit Tomatenblättern 250 ml
    Kerze „Green Tomato Vine" – Veggies Edition 300 g
    Kerze „Green Tomato Vine" — Veggies Edition 75 g
    Diffuser „Green Tomato Vine" — Veggies Edition 350 ml

    Die Veggies-Kollektion wird ab Juni 2026 online unter jomalone.com und in den Geschäften erhältlich sein.

    Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest 

    @JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

    Video: https://mma.prnewswire.com/media/2995173/Brit_Veggies_Campaign_Video.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/begeben-sie-sich-mit-jo-malone-london-auf-eine-entdeckungsreise-durch-den-gemusegarten-302802290.html






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    PR Newswire (dt.)
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