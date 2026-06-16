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    Besonders beachtet!

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    Take-Two Interactive Software Aktie klettert nach oben - +5,82 % - 16.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Take-Two Interactive Software Aktie bisher um +5,82 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Take-Two Interactive Software Aktie.

    Besonders beachtet! - Take-Two Interactive Software Aktie klettert nach oben - +5,82 % - 16.06.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Take-Two Interactive ist ein führender US-Publisher von Videospielen (Labels: Rockstar Games, 2K). Kernprodukte: GTA-, Red-Dead-, NBA-2K-, Borderlands-Reihen, Mobile- und Online-Titel. Starke Position im AAA- und Sportsegment, hohe Abhängigkeit von Blockbuster-Franchises. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Ubisoft. USP: qualitativ hochwertige Open-World-Spiele, starke Markenloyalität, langfristige Monetarisierung.

    Take-Two Interactive Software Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.06.2026

    Die Take-Two Interactive Software Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,82 % auf 198,05. Damit gewinnt die Aktie +10,90  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Take-Two Interactive Software Aktie. Nach einem Plus von +2,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 198,05. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Take-Two Interactive Software investiert war, konnte einen Gewinn von +2,32 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Take-Two Interactive Software Aktie damit um +7,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Take-Two Interactive Software einen Rückgang von -14,38 %.

    Während Take-Two Interactive Software heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,68 %. Damit gehört Take-Two Interactive Software heute zu den auffälligeren Werten.

    Take-Two Interactive Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,54 %
    1 Monat -9,98 %
    3 Monate +2,32 %
    1 Jahr -6,06 %
    Stand: 16.06.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Take-Two Interactive Software Aktie

    Es gibt 186 Mio. Take-Two Interactive Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,61 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.06.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 16.06. - US Tech 100 schwach -1,21 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Take-Two Interactive Software

    Electronic Arts, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,61 %. Nintendo notiert im Plus, mit +1,46 %. Sony verliert -0,40 % UBISOFT Entertainment notiert im Minus, mit -1,74 %.

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    Ob die Take-Two Interactive Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Take-Two Interactive Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Take-Two Interactive Software

    +5,53 %
    +7,54 %
    -9,98 %
    +2,32 %
    -6,06 %
    +49,57 %
    +28,34 %
    +459,41 %
    +3.018,59 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508
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    Verfasst von Markt Bote
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