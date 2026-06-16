Dow mit weiterem Rekord - Tech-Werte sacken ab

Dividendendepot vonHS im Mai 2026

Ich schaffte es leider schon wieder nicht, pünktlich zum Monatswechsel meinen Monatsbericht fertig zu stellen. Ich habe schon wieder zwei Wochen Verspätung...





Dafür blicke ich auf die Erlebnisse einer wunderbaren Österreich-Konzertreise im Mai mit Auftritten im Brucknerhaus in Linz (fantastische Akustik im Großen Saal), im Marmorsaal des Stifts Sankt Florian (unter der Orgel der Stiftskirche ist auf eigenen Wunsch Anton Bruckner bestattet) und in der Karlskirche in Wien (dort kamen fast 250 Jahre alte Pauken zum Einsatz) zurück.





Hier ein paar Eindrücke dieser gelungenen Reise:

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Kurzüberblick:

Im Mai blieb der globale Aufwärtstrend an den Aktienmärkten intakt. Starke Unternehmensgewinne und die anhaltende KI-Euphorie stützten die Kursentwicklung. Gleichzeitig sorgten die geopolitischen Spannungen und steigende Anleiherenditen für zwischenzeitliche Schwankungen, insbesondere in Europa. Gegen Monatsende ließ die Dynamik nach.

All das merkte man auch in meinem Depot.









Was hat sich im Depot getan...?

Mini‑Fazit: „Ereignisreich mit starken Tagesschwankungen; neues Jahreshoch schon in Woche 1."

In der ersten Mai-Woche erreichte meine Depotentwicklung 2026 einen neuen Jahreshöchststand ( +7,58% ), der am Pfingstmontag sogar noch getoppt wurde ( +7,93% ). Dazwischen lagen tägliche Schwankungen, manchmal von über einem Prozent. Und in der letzten Mai-Woche gaben auch in meinem Depot die Kurse wieder nach.

Zu den Tagesschwankungen im Mai trugen auch in meinem Depot viele starke Einzelbewegungen bei. Die fielen mir zumindest bei folgenden Unternehmen auf:

• Carbios SA +10%

• CMB.Tech NV über +15% (Quartalszahlen, Ausblick) — am Folgetag nochmals fast +15%

• Deutsche Pfandbriefbank AG +10%

• Flowers Foods Inc. fast +15% (gute Quartalszahlen)

• Healthpeak Properties Inc. +15% (gute Zahlen, Janus‑IPO, Ausblick)

• IBM Corp. fast +10% (KI‑Boom) — am 29.05.2026 nochmals fast +10%

• Indie Semiconductor Inc. fast +20% (KI‑Boom)

• Intel Corp. fast +15% → einige Tage später fast -10% (Vereinbarung mit Apple; Gewinnmitnahmen)

• Leggett & Platt Inc. -10% (schwache Quartalszahlen)

• Oxford Square Capital Corp. über -15% → am nächsten Tag nochmals -10% (Ausschüttungen über Erträge, NAV‑Rückgang)

• Prospect Capital Corp. -10% (Dividendenkürzung)

• Schaeffler AG fast +10% (gute Zahlen) und am 27.05.2026 nochmals fast +10% (Einstieg Raumfahrttechnik)

• Teleperformance SE deutlich über -15% (Dividendenabschlag)

• TKMS GmbH & Co. KGaA -10%

• UPS Inc. -10% (wegen Amazon)

• Whirlpool Corp. -10% (Dividendenstreichung)

Whirlpool Corp. ist jetzt nach 7C Solarparken AG, Aroundtown SA, Covestro AG, Deutsche Pfandbriefbank AG, Takkt AG und Walgreens Boots Alliance Inc. das siebte Unternehmen in meinem Depot, das die Dividende komplett streicht. 😢









Wie sah der Cashflow aus...?

Mini‑Fazit: „Starker Cashflow dank vieler Dividenden und einer Teilrückzahlung aus Crowdinvest; Vorjahresertrag um >5% gesteigert.“

Es gab wie gewohnt bei mir auch im Mai keine Verkäufe. Dafür gab es zum ersten Mal seit vielen Monaten von der Plattform Bergfürst endlich mal wieder eine Teilrückzahlung der Crowdinvest-Anleihe WINCON Projektgesellschaft am Juliusturm GmbH + Co. KG. Die satten Erträge des Vorjahres konnten um über +5% gesteigert werden. Und das, obwohl die Dividendenzahlung von Volkswagen AG dieses Jahr nicht in den Mai fiel und die Ausschüttungen von Deutsche Pfandbriefbank AG und Takkt AG ausblieben.

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Auch im Mai 2026 gab es einen neuen Meilenstein in meinem Depot. Die BDC Prospect Capital Corp. ist das siebte monatlich ausschüttende Wertpapier meines Depots, dem es nach nur sieben Mini-Sparplanraten bereits gelingt, ein Zwölftel der jährlichen Sparplanrate selbst zu finanzieren.





Was machen die Erträge...?

Mini‑Fazit: „Erträge deutlich erhöht; viele Dividendenanpassungen und neue Zahler.“

Es war der erwartete erste große Dividenden-Monat des Jahres. Wie bereits erwähnt, entfielen in diesem Jahr zwar die Dividenden von Deutsche Pfandbriefbank AG und Takkt AG. Keine Sonder-Dividende ( -1,50 € ) gab es auch bei United Internet AG mehr. Trotzdem verzeichnete ich im Mai 2026 aus 45 Wertpapieren Gesamteinnahmen von 1.469,84 € , die 35 (32) Dividenden, 6 (8) ETF-Ausschüttungen, 3 (3) Fondserträgen und 1 (1) Zinsertrag ergaben. Erstmals waren Dividendeneinnahmen der britischen M&G Invest Plc. und den beiden Franzosen Carrefour SA und Teleperformance SE mit dabei. Auch der monatlich ausschüttende neue Dividenden-ETF L&G Global Qualitiy Dividends UCITS ETF USD Dist - (A41L70) steuerte mit seiner Ausschüttung zum erfreulichen Monatsergebnis bei, das von vier Wertpapieren dominiert wurde:

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Nach dem Wegfall der Sonder-Dividende (-1,50 €) hob United Internet AG wenigstens die regelmäßige Dividende um +0,10 € (+25,00%) auf 0,50 € an. Die Sonder-Dividende (+5,00 €) bei RTL Group SA führte zum gegenteiligen Effekt, denn die regelmäßige Dividende wurde saftig um -2,00 € (-80,00%) auf 0,50 € gesenkt. Trotzdem gab es +3,00 € (+120,00%) mehr und die Einnahme war mit fast einem Viertel die größte des Monats. Ich hatte meinen Sparplan für diese Aktie schon vor längerer Zeit mit einer höheren Rate als der berühmten Mini-Sparplanrate ausführen lassen, so dass die Aktie immerhin auf Platz 11 meiner BIG-5 steht.

Im Mai 2026 gab es noch zahlreiche weitere positive Dividendenanpassungen meiner Depotwerte. Prozentual am stärksten erhöhte HSBC Holdings Plc. die Jahresabschluss-Dividende um +0,059818 £ (+31,91%) auf 0,333016 £. Bei Bilfinger SE gab es +0,40 € (+16,67%) auf 2,80 € und bei Wacker Neuson SE +0,10 € (+16,67%) auf 0,70 € an Zuwachs. Die Allianz SE erhöhte Ihre Ausschüttung um +1,70 € (+11,04%) auf 17,10 €. Bei den Italienern Eni SpA gab es mit +0,01 € (+3,85%) jetzt 0,27 € und mit+0,004 € (+2,15%) bei Intesa Sanpaolo SpA 0,19 €. Ebenfalls ein Dividendenplus bescherten mir meine Depotwerte British American Tobacco Plc. mit +0,012 £ (+2,00%) auf 0,6126 £ und Kinder Morgan Inc. mit +0,005 $ (+1,71%) auf 0,2975 $.





Was macht die Rendite...?

Mini‑Fazit: „Leicht positiv; Depot klettert weiter und zeigt neue Jahreshöchststände.“

Das Depot entwickelte sich im Monat Mai 2026 zwar erratisch, aber laut Divvydiary leicht positiv mit +1,18% (+3,09%). Seit Bestehen des Depots wird jetzt folgende Entwicklung ausgewiesen: Bei comdirect: +27,25% (+26,23%) ohne Kosten und bei Divvydiary +26,85% (+22,09%) mit Kosten. Das gesamte Vermögen kletterte um 1,62% (+2,13%).





Bei den TOP-5-Aktien kam es im Vergleich zum Vormonat im Mai 2026 zu folgenden Veränderungen:

1.(1.) Intel Inc. (+212,99%),

2.(3.) Organon & Co. Inc. (+89,17%),

3.(22.) SES SA (+68,00%),

4.(2.) Saipem SpA (+66,74%) und

5.(2.) CMB.Tech NV (+64,13%).

Hatte das anstehende SpaceX-IPO am deutlichen Zugewinn des Satelliten-Wertes SES SA im Mai 2026 einen Einfluss? Erneut zurückgegangen und jetzt aus den TOP-5 rausgefallen waren Equinor ASAmit +56,85% auf Platz 6 (5.) und Dow Inc. mit +46,21% auf Platz 10 (4.).





Die FLOP-5-Aktien entwickelten sich im Mai 2026 wie folgt:

1.(5.) Whirlpool Corp. (-38,76%),

2.(2.) Takkt AG (-33,51%),

3.(9.) Flowers Foods Inc. (-30,36%),

4.(--) General Mills Inc. (-27,66%) und

5.(1.) Carbios SA (-26,64%).

Neu im Depot ist General Mills Inc. , die das Minus der ersten fünf Monate nicht in meinem Depot mitmachte. Carbios SA verbesserte sich im Monatsvergleich leicht, blieb aber in den FLOP 5. International Business Machines Corp. mit -1,71% auf Platz 38 (3.) nutzte das deutliche Plus zum Absprung aus dem Tabellenkeller, was auch Deutsche Pfandbriefbank AG mit -12,43% auf Platz 21 (4.) gelang.

Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.





Die BIG-5-Aktien verringerten zum 31.05.2026 laut Divvydiary erneut ihren gemeinsamen Anteil am wachsenden Depot mit zusammen 29,69% (30,47%). Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfassung im Januar 2025 diesmal wieder in veränderter Reihenfolge:

1.(1.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,61%),

2.(4.) Allianz SE (5,82%),

3.(2.) Bilfinger SE (5,76%),

4.(3.) BASF SE (5,69%) und

5.(5.) Pampa Energia SA ADR (4,81%)

Keine Kursrückgänge bei den BIG-5 gab es im Mai nur für DWS Group GmbH & Co. KGaA und Pampa Energia SA ADR…





Was machen die Ziele...?

Mini‑Fazit: „Alle Ziele weiterhin in Grün.“

Die kann ich auch in diesem Monat erneut alle wieder in grün vorzeigen:

• Ziel 1 (monatlich positive Kapitalerträge): erfüllt!

• Ziel 2 (Geldeingang steigern): erfüllt, derzeit in fünf Monaten +12,67% über Vorjahr.

• Ziel 3 (Anzahl Geldeingänge erhöhen): erfüllt, obwohl es zwei ETF-Ausschüttungen weniger gab…

• Ziel 4 (Depot im Plus): erfüllt, es gab im Monat sogar zweimal ein neues Jahreshoch!





Der Ausblick auf den nächsten Monat

Auch im Juni 2026 erwarte ich wieder einen sehr starken Dividenden-Monat für mein Depot. Vermutlich sogar in ähnlicher Höhe, wie im Mai 2026? Die Frage, ob wir eine Blase an der Börse haben oder nicht, wird sicherlich weiter für Schwankungen sorgen. Ich bleibe bei meinen berühmten Mini-Sparplänen und freue mich über meinen zweiten vierstelligen Cashflow! 🤗

Ich wünsche euch weiterhin gute Kurse, gute Ideen und gute Entscheidungen.

Euer vonHS