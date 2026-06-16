JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Ankündigung des Börsengangs der Werkstoffsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Dies sei ein Meilenstein in dem strategischen Handlungsrahmen, mit dem der Industriekonzern und Stahlhersteller Werte für seine Aktionäre freisetzen will, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Essener kämen damit dem Ziel der Umwandlung des Konzerns hin zu einer Finanzholding näher./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 18:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 11,15EUR auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,80
Kursziel alt: 11,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,80
Kursziel alt: 11,80
Währung: EUR
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