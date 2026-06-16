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    AKTIE IM FOKUS 3

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    Weltraum-Konzern SpaceX fünftteuerstes Unternehmen der Welt

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX wegen Aktienrallye weltweit Nummer fünf
    • Übernahme von Cursor stärkt SpaceX im KI Bereich
    • Musks Vermögen steigt auf knapp 1,3 Billionen Dollar
    AKTIE IM FOKUS 3 - Weltraum-Konzern SpaceX fünftteuerstes Unternehmen der Welt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurse und Marktwerte.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Dank des Höhenfluges der SpaceX-Aktien ist der Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk nun das fünftwertvollste Unternehmen der Welt. Zum Handelsschluss am Dienstag legten sie gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der US-Technologiebörse Nasdaq um 4,8 Prozent auf 201,80 US-Dollar zu.

    Damit schuf SpaceX schon an seinem dritten Handelstag eine historisch beispiellose Wertsteigerung um rund eine Billion Dollar seit der Erstnotiz. Und das Vermögen von Musk - dem ersten echten Billionär der modernen Menschheitsgeschichte - ist nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg schon nach den ersten zwei SpaceX-Handelstagen auf knapp 1,3 Billionen Dollar gestiegen.

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    Für weiteren Auftrieb sorgte am Dienstag die Nachricht, dass SpaceX offiziell die Übernahme des KI-Spezialisten Cursor besiegelt hat. Der Kauf des Start-ups für KI-Programmierung ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen in seinen Bemühungen, zu seinen Konkurrenten im Bereich der Programmierwerkzeuge aufzuschließen.

    Zwischenzeitlich waren die Aktien von SpaceX um gut 17 Prozent nach oben geschnellt, woraus sich eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen Dollar ergeben hatte. Damit hatte der Konzern beim Börsenwert sowohl den Handels- und Technologieriesen Amazon als auch den Softwaregiganten Microsoft überholt. Zum Handelsschluss musste SpaceX zwar wieder Microsoft den Vortritt lassen, war aber letztlich knapp mehr wert als Amazon und damit in puncto Marktkapitalisierung weltweit die Nummer fünf.

    Zumindest vorerst noch in einer anderen Liga spielen die absoluten Schwergewichte. Der KI-Chip-Hersteller Nvidia als Platzhirsch ist mehr als fünf Billionen Dollar wert. Dahinter folgen der Google-Mutterkonzern Alphabet mit zuletzt 4,5 Billionen und Apple mit 4,4 Billionen Dollar.

    Doch gerade die Kursentwicklung der Nvidia-Aktien in den vergangenen zwei Jahren ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell sich der Aufstieg eines Unternehmens vollziehen kann. Lange war Nvidia vor allem Computerspiel-Freaks wegen seiner schnellen Grafikkarten-Prozessoren ein Begriff. Doch dann sorgte der Boom um Künstliche Intelligenz und große Sprachmodelle wie den Chatbot ChatGPT, die sich besonders gut mit leistungsfähigen Prozessoren wie denen von Nvidia trainieren lassen, für eine Kursvervielfachung.

    Marktexperte Stephen Innes sprach mit Blick auf SpaceX von "der mit Abstand interessantesten Aktie", die er jemals gehandelt und über die er geschrieben habe. Denn der Börsengang habe es geschafft, "alle modernen Marktbeschleuniger an dieselbe Rakete zu schnallen", unter anderem die Begeisterung der Privatanleger, die Knappheit des Streubesitzes und den "Elon-Bewertungsaufschlag".

    Im Vorfeld des Börsengangs hatten gut gelaufene Technologiewerte wie etwa Halbleiteraktien zeitweise unter Sorgen gelitten, ein so großer Börsengang wie der von SpaceX könnte massiv Liquidität aus der Branche abziehen. Daten von Vanda Research zufolge haben Privatanleger an den ersten zwei SpaceX-Handelstagen ebenso viele Titel des Börsenneulings gekauft wie in der vergangenen Woche am gesamten US-Aktienmarkt. Damit scheint zudem der Weg für die noch ausstehenden Börsengänge der KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic geebnet.

    Laut einer Erklärung vom Montag hat SpaceX die Mehrzuteilungsoption des Börsengangs ausgeübt, die es den Konsortialbanken ermöglicht, weitere Aktien zu verkaufen. Max Gokhman, Senior Vice President bei Franklin Templeton Investment Solutions, zeigte sich nicht überrascht von der hohen Nachfrage. Denn es habe viele Investoren und hier insbesondere Privatanleger gegeben, die anfangs nicht zum Zug gekommen seien./la/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 246 auf Nasdaq (16. Juni 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +50,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..





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