Crestone Air Partners, ein Unternehmen von Air T, schließt die Übernahme von Arena Aviation Capital ab und überschreitet damit die Marke von 3,6 Milliarden $ an verwaltetem Vermögen

MINNEAPOLIS, MN / ACCESS Newswire / 16. Juni 2026 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) gab heute bekannt, dass sein mehrheitlich im Besitz befindliches Unternehmen Crestone Air Partners, eine globale Plattform für das Management von Luftfahrt-Vermögenswerten, die Übernahme von Arena Aviation Capital abgeschlossen hat – einem etablierten Verwalter von Luftfahrt-Vermögenswerten mit einem diversifizierten Portfolio und engen Beziehungen zu Fluggesellschaften. Die Transaktion, die erstmals am 8. März 2026 bekannt gegeben wurde, ist nun nach Erfüllung aller üblichen Abschlussbedingungen und erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen.

Die Übernahme führt zu einer erheblichen Erweiterung von Crestone. Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 800 Millionen $; zum 31. März 2026 war das AUM auf 1,2 Milliarden $ angewachsen; und nach der Transaktion umfasst die kombinierte Plattform nun ein AUM von 3,6 Milliarden $. Crestone erhält die in der Luftfahrtbranche üblichen Verwaltungsgebühren, darunter Anbahnungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Veräußerungsgebühren sowie eine Erfolgsprämie ab einer bestimmten Mindesthürde (die je nach Investitionstransaktion variiert). Unsere Plattformen für die Verwaltung von Luftfahrt-Vermögenswerten streben Renditen von über 10 % nach Abzug der Gebühren an.

Unmittelbar vor dem Abschluss hielt Air T 90 % der Stammanteile an Crestone Asset Management, LLC („CAM“). Zur gleichen Zeit hielten von den Mill Road Investors kontrollierte Unternehmen gemeinsam die verbleibenden 10 % der Stammanteile an CAM. Im Zusammenhang mit den Transaktionen erwarben Air T und Aviation Growth Initiatives, LLC („AGI“), ein mit dem Management verbundenes Unternehmen, das von Führungskräften von Crestone Air Partners, Inc. gegründet wurde, die 10%ige Beteiligung der MRC-Parteien an CAM zu einer Pre-Money-Bewertung von 62 Millionen $ gegen eine Gesamtbarzahlung von 6,2 Millionen $. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung änderten die Parteien zudem den Gesellschaftsvertrag von CAM, um den Austritt der MRC-Parteien aus der Gruppe der Stammanteilsinhaber zu berücksichtigen.