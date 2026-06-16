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    Automation Anywhere ernennt Srikanth Iyengar zum Leiter für Wachstum in der EMEA-Region, um die KI-gestützte Unternehmensautomatisierung in der gesamten Region auszubauen

    Automation Anywhere ernennt Srikanth Iyengar zum Leiter für Wachstum in der EMEA-Region, um die KI-gestützte Unternehmensautomatisierung in der gesamten Region auszubauen

    Ein führender Anbieter von KI- und Technologiedienstleistungen für Unternehmen tritt dem Unternehmen bei, während Organisationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika den Schritt von KI-Experimenten hin zum autonomen Unternehmen umsetzen

    SAN JOSE, Kalifornien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere gab heute die Ernennung von Srikanth Iyengar zum Leiter der Wachstumsabteilung für Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt. In dieser Funktion wird Iyengar dazu beitragen, die Einführung von KI-gestützter Automatisierung in Unternehmen in der gesamten Region voranzutreiben, darunter Organisationen aus den Bereichen IT-Service-Management (ITSM) sowie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI).

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    Committed to defining the future of work by unleashing human potential through automation for over 20 years.

    Unternehmen treten in eine neue Phase der KI-Einführung ein und bewegen sich weg von isolierten Pilotprojekten und einzelnen Produktivitätswerkzeugen hin zum „Autonomous Enterprise" – einem Unternehmen, in dem Menschen, KI-Agenten, Automatisierung und Systeme zusammenarbeiten, um Geschäftsprozesse schneller, intelligenter und verantwortungsbewusster auszuführen. Die Agentic-Process-Automation-Plattform von Automation Anywhere ist auf diesen Wandel ausgelegt und kombiniert universelle Orchestrierung, kontextbezogene Intelligenz und zentralisierte Steuerung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI vom Experimentierstadium hin zur durchgängigen Prozessautomatisierung unter strenger Steuerung und Kontrolle zu überführen. Dieser Bedarf zeigt sich besonders deutlich in Branchen wie dem Bankwesen, den Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie im IT-Servicemanagement, wo viele Unternehmen komplexe Abläufe, regulatorische und servicebezogene Anforderungen, fragmentierte Technologieumgebungen sowie den Druck zur Produktivitätssteigerung bewältigen müssen, ohne einfach nur weitere Tools hinzuzufügen.

    Da KI-Agenten zunehmend in Unternehmensanwendungen und Arbeitsabläufe eingebettet werden, benötigen Unternehmen Automatisierungsplattformen, die ihnen helfen, KI unternehmensweit zu steuern, zu orchestrieren und zu skalieren.

    Dieser Bedarf ist besonders in der EMEA-Region sichtbar, wo große, komplexe und stark regulierte Unternehmen nach praktischen Wegen suchen, um ihre KI-Ambitionen in operative Ergebnisse umzusetzen. Eine der größten Krankenhausgruppen Englands nutzt Agentic Process Automation, um Verwaltungsabläufe neu zu gestalten, mit dem Ziel, bis zu 70 % der Verwaltungsarbeit zu automatisieren. Zu den erwarteten Vorteilen gehören eine deutlich verkürzte Zeit bis zur Personalbeschaffung sowie geringere Kosten für Zeitarbeitskräfte.

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