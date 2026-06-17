Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Ebay, Expedia, Sixt SE, Bechtle, Scout24 und Cancom
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
10:00 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Bechtle, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Scout24, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Großbritannien: International Consolidated Air, Hauptversammlung
15:00 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Investor Day
17:00 Uhr, USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 Uhr, USA: Expedia, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Japan: Zentralbank, Zinsentscheid
01:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz und Beschäftigte im zulassungspflichtigen Handwerk (vorläufige Ergebnisse), Q1/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 5/26
09:30 Uhr, Schweden: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 4/26
16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: Fed-Zinsentscheid
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 15.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR ECB's President Lagarde speech 09:15 EUR ECB's Nagel speech 09:30 EUR ECB's President Lagarde speech 09:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR Industrial Production s.a. (MoM) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 15:15 USA Industrieproduktion (Monat)
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Top Swing Trades in 10 Minuten
|19:50
|Webinar
|WH SelfInvest: Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street
|18.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin