Zeitenwende bei Renk! Druck bei Siemens Energy! Power Metallic Mines im Kupfer-Superzyklus! Läutet Renk die Zeitenwende ein? Auf der Rüstungsmesse in Paris hat man gemeinsam mit einem Partner einen autonom fahrenden Panzer vorgestellt. Dies zeigt, dass Renk künftig mehr als Getriebe anbieten will. Der Schritt ist sicher richtig. Kann die …



