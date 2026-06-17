Zeitenwende bei Renk! Druck bei Siemens Energy! Power Metallic Mines im Kupfer-Superzyklus!
Läutet Renk die Zeitenwende ein? Auf der Rüstungsmesse in Paris hat man gemeinsam mit einem Partner einen autonom fahrenden Panzer vorgestellt. Dies zeigt, dass Renk künftig mehr als Getriebe anbieten will. Der Schritt ist sicher richtig. Kann die …
Foto: esg-aktien.de
Läutet Renk die Zeitenwende ein? Auf der Rüstungsmesse in Paris hat man gemeinsam mit einem Partner einen autonom fahrenden Panzer vorgestellt. Dies zeigt, dass Renk künftig mehr als Getriebe anbieten will. Der Schritt ist sicher richtig. Kann die Aktie davon profitieren? Vom Kupfer-Superzyklus profitieren will Power Metallic Mines. Dafür entwickelt man in Kanada eines der wahrscheinlich spannendsten Multimetall-Projekte der Welt. In den kommenden Monaten sollen gleich mehrere Meilensteine erreicht werden. Analysten sehen mehr als 100 % Kurspotenzial. Bullisch sind Analysten auch bei Siemens Energy. Die Aktie scheint die kleine Korrektur bereits wieder beendet zu haben. Zuletzt hat der CEO Bedenken bezüglich eines möglichen KI-Klumpenrisikos widersprochen. Die Kunden machen sogar Druck. Kann es für die DAX-Aktie bis auf 250 EUR gehen?
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