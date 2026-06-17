Rio Tinto, KSB, Desert Gold Ventures: Drei Gewinner des Rohstoff-Superzyklus Die Rohstoffmärkte haben sich in den vergangenen zwei Jahren stark entwickelt. Trotz der jüngsten Korrekturen bei Gold und Silber sind Edelmetalle weiterhin gefragt. Auch Kupfer, Wolfram oder seltene Erden profitieren von einem Nachfrageboom, der …



