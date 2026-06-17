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    Sechs deutsche Brauereien unter den weltweiten Top40

    Für Sie zusammengefasst
    • Größte Brauereien 2025 fünf Milliarden weniger
    • AB Inbev 48,4 Mrd Liter klar vorn gegenüber
    • Paulaner wächst 15% auf 759 Mio Liter und steigt
    Sechs deutsche Brauereien unter den weltweiten Top40
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die größten Brauereien der Welt haben 2025 rund fünf Milliarden Liter Bier weniger produziert als im Vorjahr. Der Bierausstoß der 40 größten Gruppen sank einer Auswertung des Nürnberger Hopfenhändlers BarthHaas zufolge um 3,1 Prozent auf knapp 159 Milliarden Liter. Auch sechs deutsche Brauereikonzerne finden sich in dieser Spitzengruppe. Teilweise enthält das Ranking allerdings Schätzungen.

    Weltgrößter Brauereikonzern mit 48,4 Milliarden Litern ist AB Inbev aus Belgien, gefolgt von Heineken aus den Niederlanden mit 23,6 Milliarden Litern. Bei beiden sank der Bierausstoß 2025 laut BarthHaas. Dennoch trennen sie Welten von den größten deutschen Gruppen: Radeberger kommt mit knapp 1 Milliarde Liter und sinkendem Ausstoß im internationalen Vergleich auf Rang 25 - das ist zwei Plätze schlechter als 2024.

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    Paulaner legt kräftig zu

    Neue deutsche Nummer zwei ist Paulaner. Die Münchner Gruppe legt um knapp 15 Prozent auf 759 Millionen Liter zu. International reicht das, um einen Platz auf Rang 29 zu steigen. Die alte deutsche Nummer zwei, TCB Beteiligungsgesellschaft, zu der unter anderem Frankfurter Brauhaus, Feldschlößchen und die Gilde Brauerei gehören, verliert dagegen 4 Prozent auf 720 Millionen Liter und rutscht zwei Plätze auf Rang 30 ab.

    Oettinger verliert einen Platz und rutscht auf Rang 32 - auch weil der Ausstoß um 3,7 Prozent auf 674 Millionen Liter fiel. Direkt dahinter und ebenfalls einen Platz tiefer landet Krombacher mit einem minimal auf 595 Millionen Liter gestiegenen Ausstoß.

    Deutsche Nummer sechs ist Bitburger. Die Brauerei verliert laut BarthHaas 10 Prozent auf 520 Millionen Liter und rutscht um zwei Ränge auf den 35. Platz ab.

    Nur wenige wachsen

    Nur wenige der weltweit größten Brauereien hätten 2025 nennenswerte Zuwächse erreicht, heißt es von BarthHaas. "Damit setzt sich ein rückläufiger Trend fort, der bereits in den beiden Vorjahren spürbar war. Immer stärker zwingt der schwierige Markt die Hersteller, sich um alternative Geschäftsfelder zu bemühen." Dazu zählten alkoholfreie und alkoholreduzierte Biere oder andere Getränkekategorien./ruc/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heineken Aktie

    Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 70,26 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heineken Aktie um +2,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heineken bezifferte sich zuletzt auf 39,90 Mrd..

    Heineken zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.





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