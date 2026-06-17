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    Verbände kritisieren VW-Dividende als zu hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbände kritisieren Dividende trotz Personalabbau
    • Mittel zurückhalten für sparsame E-Fahrzeuge
    • Dividende 5,20/5,26 Euro, Ausschüttung rund 2,6 Mrd
    Verbände kritisieren VW-Dividende als zu hoch
    Foto: Ole Spata - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Vor der VW -Hauptversammlung am morgigen Donnerstag üben Verbände scharfe Kritik an der vorgeschlagenen Dividende. Angesichts des laufenden Personalabbaus bei VW falle die geplante Ausschüttung zu hoch aus, kritisieren die Umweltorganisation BUND und der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre.

    "Volkswagen muss verstärkt in die Produktion kleiner, sparsamer E-Fahrzeuge "Made in Europe" investieren", sagte Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim BUND und zugleich Vorstandsmitglied des Dachverbands der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. "Dafür müssen Finanzmittel im Unternehmen gehalten werden, statt sie durch vergleichsweise hohe Dividenden abfließen zu lassen."

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    Europas größter Autobauer schlägt auf der Hauptversammlung am Donnerstag eine Dividende von 5,20 Euro je Stamm- und 5,26 Euro je Vorzugsaktie vor. Das wären jeweils 1,10 Euro weniger als im Jahr zuvor. Der Rückgang der Dividende falle dabei aber deutlich geringer aus als beim Konzerngewinn, so die beiden Verbände. Das Konzernergebnis nach Steuern war 2025 um 44 Prozent eingebrochen - von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro.

    In Summe würden davon rund 2,6 Milliarden Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet, kritisieren die beiden Verbände. Die Aktionäre müssen auf der virtuellen Hauptversammlung noch darüber abstimmen./fjo/DP/zb

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 88,33 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,21 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +13,68 %/+48,91 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VW Vz: Diskutiert werden charttechnische Schwäche und Ausverkauf vor der HV, Kursreaktionen auf Analysten-Buys sowie Short-Positionen. Im Vordergrund stehen fundamentale Sorgen über hohe Kostenstrukturen und die Notwendigkeit, unprofitable Teile in Wolfsburg abzubauen trotz Xpeng-Partnerschaft; zugleich werden gemeldete Kostensenkungen genannt und Zweifel an Bewertung und künftiger Kursentwicklung geäußert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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