Hunderttausende Fach- und Arbeitskräfte angeworben

BERLIN (dpa-AFX) - Seit 2020 haben rund 765.000 Menschen aus Nicht-EU-Ländern eine Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit sogenannter Arbeits- und Fachkräftezuwanderung in Deutschland bekommen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervor.

Die Zahl der jährlich erteilten Aufenthaltserlaubnisse für Fachkräfte stieg demnach. 2025 waren es den Angaben zufolge rund 205.000, im Jahr davor etwa 157.000 und 2023 rund 133.000. Als Fachkraft können etwa Menschen mit Berufsausbildung, Hochschulausbildung oder im Rahmen von Forschung nach Deutschland kommen. Auch für die aktive Jobsuche oder die Aufnahme einer Berufsausbildung gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Aufenthaltsgenehmigungen. Die Regeln waren in den vergangenen Jahren erleichtert worden.