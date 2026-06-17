Superstars Messi und Haaland zaubern

Messi zauberte in seinem 200. Länderspiel für die Albiceleste 78 Minuten lang, traf in der 17., 60. und 76. Minute. In Kansas City startete der Titelverteidiger damit anders als vor vier Jahren in Katar mit einem Sieg ins Turnier. Damals hatte Argentinien gegen Saudi-Arabien verloren.

DALLAS (dpa-AFX) - Zwei Rekorde und ein Dreierpack: Lionel Messi hat beim 3:0 zum WM-Auftakt von Titelverteidiger Argentinien einmal mehr Geschichte geschrieben. Der Fußball-Weltstar kam zunächst als erster Spieler der Geschichte bei der sechsten WM zum Einsatz, egalisierte dann mit seinen Treffern gegen Algerien die 16-Tore-Rekordmarke von Miroslav Klose.

Das sind die weiteren wichtigen Themen der Nacht:



Zwei Haaland-Tore: Norwegen feiert erfolgreiche WM-Rückkehr

Erling Haaland schoss Norwegen zum ersten WM-Sieg seit 28 Jahren. Dank eines Doppelpacks des Mittelstürmers von Manchester City setzten sich die als Geheimfavorit gehandelten Skandinavier gegen den Irak mit 4:1 (2:1) durch. Der krasse Außenseiter aus dem Nahen Osten stand erstmals seit 40 Jahren wieder bei einer WM auf dem Platz und ist erst zum zweiten Mal qualifiziert.

Vor 63.106 Zuschauern brachte Haaland (29./43. Minute) Norwegen zweimal in Führung. Aymen Hussein (39.) hatten für den Irak zwischenzeitlich ausgeglichen. Nach der Pause legte der eingewechselte Leo Östigard (76.) nach, in der Nachspielzeit unterlief Hussein (90.+7) ein Eigentor. Im ersten Spiel der Gruppe I hatte Frankreich dank zweier Treffer von Kylian Mbappé mit 3:1 gegen den Senegal gewonnen.

US-Außenministerium: Visum für Mutter von Vozinha möglich

Das Außenministerium der USA möchte der Mutter von Kap Verdes WM-Held Vozinha ein Visum ausstellen. Das sagte ein Sprecher laut eines Berichts von CNN. Der Torwart des Außenseiters hatte nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien erklärt, dass seine Mutter aufgrund der fehlenden Kaution für das US-Visum nicht dabei sein konnte. Der 40-Jährige hatte unter anderem deshalb nach dem Schlusspfiff Tränen vergossen. Laut des CNN-Berichts liege das Problem auch darin, dass Vozinhas Mutter aktuell keinen gültigen Reisepass besitze. Sie sei aber dabei, sich einen zu beschaffen. Kap Verde trifft am Sonntag in Miami auf Uruguay.

Wende bei Iran-Profi: Torabi kann WM doch fortsetzen



Offensivspieler Mehdi Torabi kann seine Teilnahme für den Iran an der Fußball-WM in den USA doch planmäßig fortsetzen. Die Ungereimtheiten um das Visum sind inzwischen geklärt, wie der Verband mitteilte. Zuvor hieß es, das Visum des 31 Jahre alten Torabi sei nach der ersten Einreise für das 2:2 gegen Neuseeland für ungültig erklärt worden.

Nun wurde Torabi ein zweites Visum ausgestellt, mit dem dieser für weitere Partien problemlos in die USA einreisen können soll. Der iranische Verband wurde dabei nach eigenen Angaben auch vom Weltverband FIFA unterstützt. Der Iran trifft in der Vorrunde noch auf Belgien und Ägypten. Die beiden Partien finden in Inglewood nahe Los Angeles sowie in Seattle statt.

Müller schimpft über nicht gegebenen Elfmeter



Der für Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nicht gegebene Strafstoß beim 3:1 gegen Senegal sorgt auch nach dem Schlusspfiff für Unverständnis. "Das ist einfach nur ein astreines Foul. Es ist für mich ein absolutes Rätsel, ja skandalös, dass es keinen Elfmeter gibt", sagte der deutsche Ex-Weltmeister Thomas Müller als Experte bei MagentaTV zur vieldiskutierten Szene im ersten Gruppenspiel des Weltmeisters von 2018.

In der 58. Minute war Mbappé in vollem Lauf nach einer Grätsche von Senegal-Star Sadio Mané im gegnerischen Sechzehner zu Boden gegangen, bekam aber keinen Elfmeter. Nicht mal, nachdem der im Iran geborene australische Schiedsrichter Alireza Faghani vom Video-Assistenten zum Check an den Bildschirm geschickt worden war. Auf den TV-Bildern war eine Berührung zu sehen./bat/DP/zb



