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    So viele Abrufe zählen die 'Demon Hunters' nach einem Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • KPop Demon Hunters 52 Wochen in Netflix Top Ten
    • Rund 639,3 Millionen Abrufe gesamt über 52 Wochen
    • Gewann zwei Oscars und Filmsong Golden in Charts
    So viele Abrufe zählen die 'Demon Hunters' nach einem Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kein Film war bislang so lang am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes: Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer "KPop Demon Hunters" steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten von Netflix und hat in dieser Zeit knapp 640 Millionen Abrufe gesammelt.

    Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm wurde am 20. Juni 2025 bei Netflix veröffentlicht. Es geht um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit zwischen seinen Auftritten im Geheimen vor dämonischen Mächten.

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    Film gewann zwei Oscars

    Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong ("Golden")) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis "Best Song Written for Visual Media".

    Fan-Liebling aus dem Film ist ein großer blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen, der sabbert und meist dusselig dreinschaut.

    "Der animierte Musikfilm ist der meistgesehene Netflix-Titel überhaupt und auf dem besten Weg, sich zum größten Franchise des Streamingdienstes zu entwickeln", teilte Netflix mit.

    Jubiläumsvorführungen auch in Deutschland geplant

    Am 20. Juni werde "KPop Demon Hunters" offiziell sein einjähriges Jubiläum feiern. Fans erhalten deshalb neue Gelegenheiten, in die Welt von Rumi, Mira und Zoey einzutauchen.

    Im Laufe der Woche sind Jubiläumsvorführungen geplant. Solche Kinoveranstaltungen soll es demnach nicht nur in den USA geben, sondern auch in Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Irland, Israel, den Niederlanden, Belgien, Polen, Norwegen, Schweden, Dänemark sowie Österreich und Deutschland.

    Filmsong "Golden" seit 50 Wochen in den deutschen Charts

    Der Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters" war Deutschlands offizieller Sommerhit 2025. Neun Wochen stand er hierzulande auf Platz eins der Single-Charts. Er ist dort seit 50 Wochen platziert, zuletzt stand er auf Rang 16.

    Das Animations-Musical wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet jedoch "nur" 325,1 Millionen Abrufe.

    In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix lediglich auf die ersten 91 Online-Tage. Der Animationsfilm steht aber nach wie vor jede Woche in den Top Ten der meistgestreamten (englischsprachigen) Filme.

    Rechnet man alle Abrufzahlen der vergangenen 52 Wochen zusammen, kommt man inzwischen eben auf rund 639,3 Millionen Abrufe./gth/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 78,72 auf Nasdaq (17. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 285,62 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +39,74 %/+62,60 % bedeutet.





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