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    Ex-Dividende heute

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    Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus

    Wer auf Dividenden achtet, sollte diese Aktien heute im Blick behalten: Sie handeln ex Dividende und können entsprechend mit Dividendenabschlag reagieren.

    Ex-Dividende heute - Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 17.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Heute ex Dividende: Ausgewählte Dividendenaktien am 17.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Lam Research
    		US +0,97 % quartalsweise 0,26USD
    FS KKR Capital
    		US +10,12 % quartalsweise 0,42USD
    Befesa
    		LU +2,29 % interim 1,00EUR
    Motorola Solutions
    		US +1,00 % quartalsweise 1,21USD
    Gaztransport et technigaz
    		FR +4,86 % final 4,94EUR
    Cemex SAB de CV
    		MX +1,04 % quartalsweise 0,03USD
    Dole
    		IE +2,38 % quartalsweise 0,09USD
    Whitestone REIT
    		US +3,80 % quartalsweise 0,14USD
    Greif (B)
    		US +4,78 % quartalsweise 0,93USD
    Myers Industries
    		US +3,67 % quartalsweise 0,14USD
    Huntington Bancshares
    		US +4,41 % quartalsweise 0,16USD
    ePlus
    		US - quartalsweise 0,27USD
    Chemung Financial
    		US +2,73 % quartalsweise 0,34USD
    Beneteau
    		FR +5,62 % interim 0,20EUR
    Utah Medical Products
    		US +1,80 % quartalsweise 0,31USD
    Greif (A)
    		US +3,33 % quartalsweise 0,62USD
    Finward Bancorp
    		US +1,77 % quartalsweise 0,12USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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