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    DAX-FLASH

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    Leichte Verluste - BMW enttäuscht, SpaceX verliert Schwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax etwas zurück, Test der 21-Tage-Linie bei 24.814
    • SpaceX-Aktien nach Börsendebüt gestiegen und abgeflacht
    • BMW senkt Prognose, Aktie nachbörslich 6% tiefer
    DAX-FLASH - Leichte Verluste - BMW enttäuscht, SpaceX verliert Schwung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem stabilen Vortag dürfte der Dax am Mittwoch etwas weiter von seinem Wochenhoch zurücksetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,4 Prozent tiefer auf 24.808 Punkte. Damit zeichnet sich ein Test der 21-Tage-Linie bei derzeit 24.814 Punkten ab.

    Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen: Der Dow Jones Industrial markierte am Vorabend einen weiteren Rekord, während der Nasdaq 100 spürbar korrigierte. In Asien gab es am Morgen Gewinne in Japan und Südkorea, aber Verluste in Hongkong

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    Bei den derzeit im Fokus stehenden SpaceX-Aktien ließ der Schwung nach dem fulminanten Börsenstart seit Freitag im Verlauf merklich nach. Die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk kletterten in der Spitze um bis zu 17 Prozent auf mehr als 225 Dollar und schlossen dann aber mit einem Plus von 5 Prozent knapp unter 202 Dollar. Seit dem Börsenstart am Freitag legte der Kurs um fast die Hälfte zu. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei 2,6 Milliarden Dollar.

    Bereits am Vorabend enttäuschte BMW mit Senkungen der Prognosen für Automarge und Barmittelzuflüsse. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es daraufhin nachbörslich um 6 Prozent abwärts. Das Vorjahrestief bei knapp 63 Euro steht nun im Fokus. Darunter droht ein Rutsch auf das Niveau von 2020. Auch andere Autobauer dürften im Sog mitgerissen werden. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sieht durch BMW einen Weckruf für die gesamte Branche.

    Am Abend steht dann die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank an. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird allerdings weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,64 % und einem Kurs von 63,98 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +34,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Bil..





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