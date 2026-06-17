Kapsch TrafficCom: Vorläufige Ergebnisse für 2025/26 (noch ungeprüft)
Trotz spürbarer Gegenwinde im Mautmarkt und Projektverzögerungen blickt das Unternehmen auf ein anspruchsvolles Jahr zurück – und richtet den Fokus klar auf künftiges Wachstum.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Das Geschäftsjahr 2025/26 blieb hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück, insbesondere aufgrund unerwarteter Marktschwäche im Mautmarkt und Projektverzögerungen.
- Der Umsatz sank auf EUR 431 Mio., was unter dem Vorjahr von EUR 530 Mio. liegt, hauptsächlich durch den Wegfall von zwei großen Betriebsprojekten.
- Das EBIT betrug EUR 7,6 Mio. mit einer EBIT-Marge von 1,8 %, beeinflusst durch Kostenanpassungen und einen positiven Einmaleffekt aus Deutschland.
- Der Auftragseingang lag bei EUR 496 Mio., der Auftragsstand zum Jahresende bei EUR 1,3 Mrd., was auf eine gute Projektpipeline hindeutet.
- Für das Geschäftsjahr 2026/27 wird ein Umsatz- und EBIT-Wachstum über den Vorjahreswerten erwartet, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
- Das Unternehmen ist weltweit in mehr als 50 Ländern aktiv, mit Fokus auf nachhaltige Mobilitätslösungen im Bereich Maut und Verkehrsmanagement.
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