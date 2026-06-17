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    Waterdrop Inc. meldet 64,8 % Umsatzplus im Q1 2026 – Ungeprüfte Zahlen

    Waterdrop meldet starke Q1-2026-Zahlen: kräftiges Wachstum, KI-getriebene Innovationen und spürbare gesellschaftliche Wirkung prägen das erste Jahrzehnt des Unternehmens.

    Waterdrop Inc. meldet 64,8 % Umsatzplus im Q1 2026 – Ungeprüfte Zahlen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Ungeprüfte Q1-2026-Zahlen: Nettobetriebserlöse 1.242,2 Mio. RMB (+64,8 % YoY); den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn 98,4 Mio. RMB; 17. Quartal in Folge profitabel; bis 31.05.2026 rund 61,8 Mio. ADS über den freien Markt zurückgekauft.
    • Starkes Wachstum im Versicherungsgeschäft: versicherungsbezogene Erlöse +74,1 % YoY; Erstjahresprämien über den „AI Insurance Expert“ +17,7 % QoQ; Risikoprüfungsassistent KEYI.AI bearbeitete >10.000 Anfragen.
    • Ausbau von Produkten für Personen mit Vorerkrankungen: Prämien für Vorerkrankte +24,3 % YoY; neues Produkt „Shouhu Ruchu“ bietet umfassenden Schutz, kulante Risikoprüfung und erschwinglichen Krebsschutz mit 1 Mio. RMB Deckung.
    • Waterdrop Medical Crowdfunding: seit 2016 rund 494 Mio. Nutzer, 73,5 Mrd. RMB Spenden für 3,75 Mio. Patienten; verstärkte KI-gestützte Echtheitsprüfung und Transparenz; KI-Spendenassistent unterstützte 82.076 Initiatoren.
    • E-Find-Plattform / klinische Studien: Q1-Umsatz 24,2 Mio. RMB (+5,4 % YoY); Partnerschaften mit 243 Pharmafirmen/CROs; 15.512 Patienten in 1.718 Studien; Einsatz großer Sprachmodelle für Arzt‑Patienten‑Services.
    • Gesellschaftliche Verantwortung & Strategie: Partnerschaft mit Kreis Jinyun zur Vollabdeckung medizinischer Versorgung (→ >11,2 Mio. Prüfvorgänge, ~21.000 Hochkostenfälle identifiziert, 764 Personen mit 16,99 Mio. RMB unterstützt, davon 14,79 Mio. RMB via Crowdfunding); Waterdrops 10-jähriges Bestehen und Ziel, sich zum KI‑nativen Unternehmen zu entwickeln.







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