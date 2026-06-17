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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht tiefer Test der 21-Tage-Linie absehbar
    • Dow markiert Rekord Nasdaq 100 deutlich schwächer
    • Asien uneinheitlich Japan gewinnt Hongkong verliert
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem stabilen Vortag dürfte der Dax am Mittwoch etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,4 Prozent tiefer auf 24.808 Punkte. Damit zeichnet sich ein Test der 21-Tage-Linie ab. Die Vorgaben sind durchwachsen: Der Dow Jones Industrial markierte einen weiteren Rekord, während der Nasdaq 100 spürbar nachgab. In Asien gab es Gewinne in Japan und Südkorea, aber Verluste in Hongkong. Am Vorabend enttäuschte BMW mit einer gekappten Prognose.

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    USA: - DOW LEGT ZU/NASDAQ SCHWÄCHELT - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der US-Leitindex profitierte weiter von den gesunkenen Inflationssorgen, denn der Ölpreis ist seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges auf Talfahrt. Im Technologiesektor allerdings überwogen die Verluste deutlich. Hier agierten die Anleger nach den fulminanten Kursgewinnen in den letzten Wochen vorsichtig und nahmen Gewinne mit. So fiel der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,89 Prozent. Der Dow stieg am Ende um 0,64 Prozent.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Gewinnen in Japan standen Verluste in Hongkong gegenüber. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank prägte Zurückhaltung das Geschehen. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Zinssitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund 0,5 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 24.910,41 0,07%
    XDAX 24.757,99 -0,43%
    EuroSTOXX 50 6.257,42 0,45%
    Stoxx50 5.320,67 0,48%

    DJIA 51.999,67 0,64%
    S&P 500 7.511,35 -0,57%
    NASDAQ 100 29.968,13 -1,89%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 126,69 0,09%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1613 0,04%
    USD/Yen 160,28 -0,09%
    Euro/Yen 186,13 -0,06%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 65.723 0,17%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 78,47 -0,49 USD WTI 75,50 -0,55 USD°

    /jha/

    DAX

    +0,36 %
    +1,54 %
    +4,22 %
    +5,93 %
    +5,72 %
    +51,98 %
    +57,75 %
    +156,31 %
    +3.849,23 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 63,26 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -8,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,33 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +30,30 %/+58,91 % bedeutet.





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