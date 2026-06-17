JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 70 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 57,09 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,23 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -24,86 %/+22,31 % bedeutet.