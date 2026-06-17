ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 70 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Aixtron Kursziel auf 70 Euro
- GaN und SiC Treiber für Aixtron werden unterschätzt
- 2028 Umsatz +25 Prozent und Ergebnis +60 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Etappe auf dem mehrjährigen Wachstumsweg des Anlagenbauers für die Chipbranche sei am Markt inzwischen recht gut verstanden worden, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend. Die nächsten Schritte mit Treibern wie Galliumnitrid-Plattformen (GaN) und Siliziumkarbid-Anlagen (SiC) werde derweil noch unterschätzt. McDowell hob seine Schätzungen an und sieht sich 2028 beim Umsatz 25 Prozent über dem Konsens und beim operativen Ergebnis sogar 60 Prozent. Die Aixtron-Aktie sei dabei etwa ein Viertel günstiger als die der Halbleiteranlagen-Konkurrenz./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 57,09 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,23 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -24,86 %/+22,31 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 70 Euro
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Es gibt NDA's (non disclosure agreements) die ggf. unterzeichnet worden sind. II-VI Inc. z. Bsp (heute unter dem Namen Coherent bekannt) ist Aixtron Kunde.
Noch einmal ein Blick über den Tellerrand zum Mitbewerber, denn dort wird deutlich von Auftragsvolumen gesprochen, die anzeigen was in diesem Bereich möglich sein kann.
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