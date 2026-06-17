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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 70 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Aixtron Kursziel auf 70 Euro
    • GaN und SiC Treiber für Aixtron werden unterschätzt
    • 2028 Umsatz +25 Prozent und Ergebnis +60 Prozent
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 70 Euro - 'Overweight'
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Etappe auf dem mehrjährigen Wachstumsweg des Anlagenbauers für die Chipbranche sei am Markt inzwischen recht gut verstanden worden, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend. Die nächsten Schritte mit Treibern wie Galliumnitrid-Plattformen (GaN) und Siliziumkarbid-Anlagen (SiC) werde derweil noch unterschätzt. McDowell hob seine Schätzungen an und sieht sich 2028 beim Umsatz 25 Prozent über dem Konsens und beim operativen Ergebnis sogar 60 Prozent. Die Aixtron-Aktie sei dabei etwa ein Viertel günstiger als die der Halbleiteranlagen-Konkurrenz./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 57,09 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -24,86 %/+22,31 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00, was eine Steigerung von +25,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten: die jüngste Kursrallye und anschließende Rücksetzer (starker Tagessverlust/Angst vor Zyklizität), Debatten zu Aufträgen/NDA‑Gerüchten und möglichen Großorders (jeweils bis ~50 Reaktoren), defensive IR‑Kommunikation, InP‑Substrat‑Engpässe als kurzfristige Begrenzung, Analystenstimmen (DB Hold 43€, Sell‑Sicht mit Ziel 40€), Erhöhung von Short‑Positionen und die langfristige Outperformance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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