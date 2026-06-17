BARCLAYS stuft BMW auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Henning Cosman sprach am Mittwochmorgen von einer "dicken Margenwarnung" der Münchner. Das schiere Ausmaß spreche dagegen, dass die Prognosesenkung als entlastendes Großreinemachen empfunden werde. Cosman sieht auch negative Signalwirkung für andere deutsche Autobauer, gerade für Mercedes./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 01:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 03:00 / GMT
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Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 63,24EUR auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 82,50
Kursziel alt: 82,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 82,50
Kursziel alt: 82,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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