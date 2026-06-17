AUTO1 Group: Langfristziele für Merchant & Retail bis 2026 bekannt
AUTO1 Group schärft ihren Wachstumskurs: Erstmals legt das Unternehmen detaillierte historische Zahlen und ambitionierte Langfristziele für Merchant- und Retail-Segment offen.
Foto: Autohero
- AUTO1 Group veröffentlicht erstmals historische Finanzergebnisse für die Segmente Merchant und Retail.
- Langfristige Wachstumsziele im Merchant-Segment: 10–15% Absatzwachstum pro Jahr, Bruttogewinn pro Fahrzeug von EUR 1.080 bis EUR 1.200, bereinigtes EBITDA von EUR 480 bis EUR 720.
- Langfristige Wachstumsziele im Retail-Segment: 20–40% Absatzwachstum pro Jahr, Bruttogewinn pro Fahrzeug von EUR 3.880 bis EUR 4.470, bereinigtes EBITDA von EUR 1.450 bis EUR 2.410.
- Das Meilenstein-Ziel für das Retail-Segment ist der Verkauf von 300.000 Fahrzeugen jährlich, mit einem Bruttogewinn pro Fahrzeug von mindestens EUR 3.300 und einem EBITDA von mindestens EUR 800 pro Einheit.
- Für 2026 bestätigt AUTO1 Group eine Prognose: Gesamtabsatz von 940.000 bis 1.000.000 Fahrzeugen, davon 815.000 bis 865.000 im Merchant- und 125.000 bis 135.000 im Retail-Segment; Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. EUR; EBITDA von 250 bis 275 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Capital Markets Event, bei AUTO1 Group ist am 17.06.2026.
Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,140EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,77 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,440EUR das entspricht einem Plus von +1,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.502,82PKT (-0,33 %).
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