JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 62,92 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -8,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,56 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 35,33 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +30,34 %/+58,96 % bedeutet.