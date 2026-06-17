PORR Systembau – wie modulares Bauen die Krise lösen könnte

In vielen europäischen Großstädten ist bezahlbarer Wohnraum seit Jahren Mangelware – steigende Mieten, lange Wartelisten für Sozialwohnungen und wachsende Obdachlosigkeit zeigen, wie ernst die Lage ist.

Was eine aktuelle EU-Studie zur Wohnungsnot sagt

Besonders in dicht besiedelten Stadtregionen wie Wien, Berlin, München oder Warschau übersteigt die Nachfrage nach Wohnungen das Angebot deutlich. Das Europäische Parlament veröffentlichte Ende 2025 eine umfassende Untersuchung zur Wohnungssituation in der EU. Die Studie zeigt, dass Wohnraum für viele Menschen in der EU schlicht unerschwinglich geworden ist – sowohl beim Kauf als auch zur Miete. Besonders betroffen sind einkommensschwache Haushalte, junge Erwachsene, ältere Menschen und Migranten.

Hinzu kommen strukturelle Probleme auf der Angebotsseite: knappes Bauland, stark gestiegene Baukosten, bürokratische Hürden und der Boom kurzfristiger Vermietungen über Plattformen wie Airbnb verknappen den verfügbaren Wohnraum weiter. Die Studie analysiert außerdem die negativen Folgen von Wohnraummangel auf Gesundheit, Bildungschancen und Beschäftigung. Auf der politischen Ebene untersuchten die Autoren, welche Rolle EU-Recht und EU-Fördermittel – etwa aus dem Kohäsionsfonds oder der Aufbau- und Resilienzfazilität – dabei spielen können, nationale Wohnungspolitiken zu unterstützen.

PORR Systembau: Günstiger, schneller, nachhaltiger bauen

Genau in diese Lücke stößt die PORR Group (ISIN: AT0000609607) mit einem Konzept vor, das in der Branche zunehmend Beachtung findet: der PORR Systembau. Das österreichische Bauunternehmen – einer der größten Baukonzerne Europas mit einem Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro (März 2026) – hat ein Bausystem entwickelt, das speziell auf die Realisierung von leistbarem Wohnraum ausgerichtet ist.

Das Grundprinzip: Statt alles auf der Baustelle zu fertigen, werden wesentliche Bauelemente – darunter moderne, vorgefertigte Haustechnikbauteile – in der Fabrik produziert und anschließend vor Ort eingebaut. Dieses Vorgehen kombiniert industrielle Effizienz mit der Flexibilität des klassischen Wohnungsbaus.

Für Auftraggeber wie Wohnbaugesellschaften, Kommunen oder private Investoren bedeutet das: kürzere Bauzeiten bei gleichzeitig hoher Qualität, niedrigere Kosten pro Quadratmeter, eine optimale Ausschöpfung der verfügbaren Nutzflächen und eine geringere CO₂-Belastung in der Herstellung. Gerade der Kostenvorteil ist entscheidend, wenn es darum geht, sozialen Wohnraum zu fairen Preisen zu errichten. Die PORR sieht in mehreren Heimmärkten – darunter Österreich, Deutschland und Polen – erste Zeichen einer Trendwende im Wohnungsneubau.