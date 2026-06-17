BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vonovia von 38,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem fast 30-prozentigen Kursrückgang seit dem Hoch vor Beginn des Iran-Kriegs dürften die Kapitalmärkte die hohe operative Effizienz des Wohnungsimmobilienkonzerns und den attraktiven deutschen Mietwohnungsmarkt wieder schätzen lernen, wenn sich das Umfeld weiter stabilisiere, schrieb Kai Klose in einer Einschätzung vom Dienstagnachmittag. Die Inflation dürfte aber hoch bleiben, was zu einer niedrigeren Bewertung des Immobilienportfolios sowie niedrigeren Gewinnschätzungen führe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 20,94EUR auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,50
Kursziel alt: 38,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
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