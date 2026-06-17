DAX holt Verluste auf, Öl stabilisiert sich – Märkte nervös vor Fed-Entscheid

Zu den Gewinnern im DAX zählen Zalando , Bayer nach einer US-Übernahme und erneut Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank . Mit Abstand schwächster Wert im DAX mit -7,0 Prozent ist BMW nach der Gewinnwarnung am Vorabend . Aufgrund des Preiskampfs in China rechnet BMW mit einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen statt mit einer stabilen Entwicklung. Analysten sehen die Krise in China längst nicht mehr als Einzelfall – auch Mercedes, VW und Porsche geraten unter Druck und zählen zu den DAX-Schlusslichtern.

Die europäischen Aktienmärkte legen im Mittagshandel zu, sogar der deutsche Leitindex DAX hat seine Verluste ausgeglichen. Aktuell (12:45 Uhr) tendiert der DAX 0,1 Prozent höher bei 24.915 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 kann um 0,9 Prozent zulegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anleger meiden im Vorfeld der am Abend anstehenden geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve größere Risiken. Es ist die erste Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Obwohl an der Wall Street allgemein damit gerechnet wird, dass die Währungshüter den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent unverändert belassen, gilt das Augenmerk der Marktteilnehmer ganz der anschließenden Pressekonferenz. Investoren erhoffen sich dort erste verlässliche Signale über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik und die Frage, ob angesichts der jüngsten Inflationsdaten doch noch Zinserhöhungen drohen könnten.

Die Vorgaben von den internationalen Handelsplätzen präsentieren sich freundlich und senden positive Impulse. An den asiatischen Märkten überwog die Zuversicht, angetrieben von deutlichen Entspannungssignalen im US-Iran-Konflikt. In Tokio feierte der Nikkei 225 ein neues Rekordhoch und stieg um 0,7 Prozent.

Auch in Südkorea und Australien verbuchten die Notierungen Gewinne, während sich die Börsen in Hongkong und Shanghai weitgehend stabil bis leicht schwächer präsentierten. Auslöser des Optimismus war die Ankündigung, dass die USA und der Iran ein formelles Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts anstreben, das bereits am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

An der Wall Street hatte diese Friedenshoffnung bereits am Vorabend zu einer Zweiteilung des Marktes geführt. Während der Auswahlindex Dow Jones Industrial erstmals kurzzeitig die Marke von 52.000 Punkten überschritt und auf einem neuen Rekordhoch schloss, korrigierte der technologielastige Nasdaq 100 um über ein Prozent, da Investoren Gewinne im Chip- und KI-Sektor mitnahmen. Für die anstehende Eröffnung in New York signalisieren die US-Aktienfutures jedoch eine Erholung: Die Terminkontrakte des S&P 500 und des Nasdaq 100 tendieren im vorbörslichen Handel freundlich.

Weiterhin im Fokus steht die Aktie von SpaceX. Nach dem fulminanten Börsenstart des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk legten die Papiere am Dienstag um weitere vier Prozent zu und bauten ihre Gewinne nachbörslich aus, womit sie mittlerweile rund die Hälfte über ihrem Ausgabepreis notieren.

Die Rohölpreise, die in den letzten Tagen im Zuge des anstehenden Friedensabkommens regelrecht eingebrochen waren, erholten sich leicht. Die Nordseesorte Brent blieb mit einem Plus von 0,2 Prozent leicht unter die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel.

Der Goldpreis zeigt sich etwas schwächer, am Tagesmarkt fiel der Kurs minimal auf 4.330 US-Dollar pro Unze. Auch am Kryptomarkt herrscht vor den Fed-Entscheidungen eine abwartende Haltung; der Bitcoin verbilligte sich leicht und notierte zuletzt bei rund 64.775 US-Dollar 1,3 Prozent niedriger.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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