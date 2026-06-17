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    Dow erneut auf Rekord

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    US-Börsen starten fester, BMW-Crash bremst DAX – Märkte nervös vor Fed-Entscheid

    Die Wall Street ist größtenteils mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der DAX wurde durch deutliche Verluste bei BMW ausgebremst. Rohöl und Gold steigen leicht, während Bitcoin zurückfällt.

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    Dow erneut auf Rekord - US-Börsen starten fester, BMW-Crash bremst DAX – Märkte nervös vor Fed-Entscheid
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    An der Wall Street kletterte der Auswahlindex Dow Jones Industrial auf ein neues Rekordhoch über der Marke von 52.000 Punkten, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,4 Prozent gewann. Der marktbreite S&P 500 pendelte um den Schlussstand des Vortages.

    Weiterhin im Fokus steht die Aktie von SpaceX. Nach dem fulminanten Börsenstart des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk legten die Papiere am Dienstag um weitere vier Prozent zu und bauten ihre Gewinne nachbörslich aus, womit sie mittlerweile rund die Hälfte über ihrem Ausgabepreis notieren.

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    Die europäischen Aktienmärkte legen im Nachmittagshandel zu, wobei der deutsche Leitindex DAX zwischen Gewinnen und Verlusten pendelte. Aktuell (17:00 Uhr) tendiert der DAX minimal höher bei 24.915 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 kann um 0,9 Prozent zulegen.

    Zu den Gewinnern im DAX zählen erneut Finanzwerte wie Commerzbank (+4,7 %) und Deutsche Bank (+2,5 %), Zalando und Bayer nach einer US-Übernahme. Mit Abstand schwächster Wert im DAX mit -8,0 Prozent ist BMW nach der Gewinnwarnung am Vorabend. Aufgrund des Preiskampfs in China rechnet BMW mit einem Rückgang der weltweiten Auslieferungen. Analysten sehen die Krise in China längst nicht mehr als Einzelfall – auch Mercedes, VW und Porsche geraten unter Druck und zählen zu den DAX-Schlusslichtern.

    Die Anleger meiden im Vorfeld der am Abend anstehenden geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve größere Risiken. Es ist die erste Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Obwohl an der Wall Street allgemein damit gerechnet wird, dass die Währungshüter den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent unverändert belassen, gilt das Augenmerk der Marktteilnehmer ganz der anschließenden Pressekonferenz. Investoren erhoffen sich dort erste verlässliche Signale über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik und die Frage, ob angesichts der jüngsten Inflationsdaten doch noch Zinserhöhungen drohen könnten.

    Die Rohölpreise, die in den letzten Tagen im Zuge des anstehenden Friedensabkommens regelrecht eingebrochen waren, erholten sich etwas. Die Nordseesorte Brent erreichte mit einem Plus von 1,9 Prozent wieder die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel. 

    Der Goldpreis zeigt sich etwas fester, am Tagesmarkt stieg der Kurs um 0,4 Prozent auf 4.348 US-Dollar pro Unze. Auch am Kryptomarkt herrscht vor den Fed-Entscheidungen eine abwartende Haltung; der Bitcoin verbilligte sich leicht und notierte zuletzt bei rund 64.211 US-Dollar 0,6 Prozent niedriger.

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    An den asiatischen Märkten hatte die Zuversicht überwogen, angetrieben von deutlichen Entspannungssignalen im US-Iran-Konflikt. In Tokio feierte der Nikkei 225 ein neues Rekordhoch und stieg um 0,7 Prozent.

    Auch in Südkorea und Australien verbuchten die Notierungen Gewinne, während sich die Börsen in Hongkong und Shanghai weitgehend stabil bis leicht schwächer präsentierten. Auslöser des Optimismus war die Ankündigung, dass die USA und der Iran ein formelles Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts anstreben, das bereits am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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