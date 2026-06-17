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    Ölpreis fällt weiter

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    Warsh-Debüt und Friedenshoffnung: Märkte atmen auf – DAX tritt auf die Bremse

    Die US-Zinsentscheidung und das nahende Abkommen mit dem Iran stehen am Mittwoch im Fokus. Während Asien zulegt, deutet sich beim DAX ein verhaltener Start an. Rohöl bricht ein, Gold und Bitcoin steigen.

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    Ölpreis fällt weiter - Warsh-Debüt und Friedenshoffnung: Märkte atmen auf – DAX tritt auf die Bremse
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    An den europäischen Aktienmärkten und insbesondere beim deutschen Leitindex DAX deutet sich zur Wochenmitte ein zurückhaltender Handel an. Nach dem im Januar markierten Allzeithoch von 25.507,79 Punkten verbleibt der DAX im Konsolidierungsmodus und wird am Morgen (08:10 Uhr) mit leichten Verlusten erwartet. Der DAX-Future (FDAX) an der Terminbörse Eurex notiert am Mittwochmorgen mit leichten Abschlägen von 0,2 Prozent auf 24.855 Punkte.

    Die Anleger meiden im Vorfeld der am Abend anstehenden geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve größere Risiken. Es ist die erste Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Obwohl an der Wall Street allgemein damit gerechnet wird, dass die Währungshüter den Leitzins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent unverändert belassen, gilt das Augenmerk der Marktteilnehmer ganz der anschließenden Pressekonferenz. Investoren erhoffen sich dort erste verlässliche Signale über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik und die Frage, ob angesichts der jüngsten Inflationsdaten doch noch Zinserhöhungen drohen könnten.

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    Die Vorgaben von den internationalen Handelsplätzen präsentieren sich freundlich und senden positive Impulse. An den asiatischen Märkten überwog am Morgen die Zuversicht, angetrieben von deutlichen Entspannungssignalen im US-Iran-Konflikt. In Tokio feierte der Nikkei 225 ein neues Rekordhoch und stieg um knapp 1,0 Prozent.

    Auch in Südkorea und Australien verbuchten die Notierungen Gewinne, während sich die Börsen in Hongkong und Shanghai weitgehend stabil bis leicht schwächer präsentierten. Auslöser des Optimismus war die Ankündigung, dass die USA und der Iran ein formelles Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts anstreben, das bereits am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll.

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    An der Wall Street hatte diese Friedenshoffnung bereits am Vorabend zu einer Zweiteilung des Marktes geführt. Während der Auswahlindex Dow Jones Industrial erstmals kurzzeitig die Marke von 52.000 Punkten überschritt und auf einem neuen Rekordhoch schloss, korrigierte der technologielastige Nasdaq 100 um über ein Prozent, da Investoren Gewinne im Chip- und KI-Sektor mitnahmen. Für die anstehende Eröffnung in New York signalisieren die US-Aktienfutures am Morgen jedoch eine Erholung: Die Terminkontrakte des S&P 500 und des Nasdaq 100 tendieren im vorbörslichen Handel freundlich.

    Weiterhin im Fokus steht die Aktie von SpaceX. Nach dem fulminanten Börsenstart des Raumfahrt- und KI-Konzerns von Elon Musk legten die Papiere am Dienstag um weitere vier Prozent zu und bauten ihre Gewinne nachbörslich aus, womit sie mittlerweile rund die Hälfte über ihrem Ausgabepreis notieren.

    Besonders dynamisch reagieren die Rohstoffmärkte auf die geopolitischen Entwicklungen. Die Nachricht, dass die USA im Zuge des Friedensabkommens die Sanktionen gegen iranisches Öl lockern wollen, ließ die Rohölpreise regelrecht einbrechen. Die Nordseesorte Brent fiel unter die Marke von 80 US-Dollar pro Barrel und markierte den tiefsten Stand seit dem Ausbruch des Konflikts. Da der Markt mit Millionen zusätzlichen Barrel an Angebot rechnet, sorgt dies für erhebliche Entlastung an der Inflationsfront.

    Der Goldpreis zeigt sich im asiatischen Handel etwas fester, am Tagesmarkt stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 4.339 US-Dollar pro Unze. Auch am Kryptomarkt herrscht vor den Fed-Entscheidungen eine abwartende Haltung; der Bitcoin verteuerte sich leicht und notiert am Morgen bei rund 56.788 US-Dollar 0,3 Prozent höher.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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