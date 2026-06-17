Noch reicht es nicht…

Entscheidend wird nun sein, ob Heidelberg Materials die Marke von 195,00 Euro auf Wochenschlussbasis überzeugend überwinden kann. Gelingt dies, eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial in Richtung 206,30 Euro und später sogar bis 218,70 Euro. Damit würde die Aktie für Anleger erneut an Attraktivität gewinnen.

Unterstützung erhält die Aktie derzeit durch die Aussicht auf ein mögliches Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das die Stimmung an den Finanzmärkten zusätzlich verbessert.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 174,90 Euro von zentraler Bedeutung. Solange diese Marke hält, wird die aktuelle Entwicklung als neutral bis positiv eingestuft. Sollte der Kurs jedoch unter 174,90 Euro fallen, könnte dies auf nachlassende Kaufbereitschaft hindeuten. In diesem Fall wäre ein Rückgang in Richtung des zuvor überwundenen Abwärtstrends bei 170,00 Euro möglich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 195,00 Euro

Kursziele : 206,30 und 218,70 Euro

Renditechance via DN1WBD : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1WBD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,47 - 1,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 168,3052 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 168,3052 Euro akt. Kurs Basiswert: 183,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 218,70 Euro Hebel: 10,96 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9SEA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,56 - 1,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 199,0889 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 199,0889 Euro akt. Kurs Basiswert: 183,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,43 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.