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    American Express

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    Aktie nimmt Momentum auf

    Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Aktie eine zweite Aufwärtsbewegung startet und damit weiter an Attraktivität gewinnt. Unterstützt wird diese Entwicklung nicht nur durch die technische Analyse des Kursverlaufs, sondern auch durch mehrere Analysten, die zuletzt Kaufempfehlungen ausgesprochen haben. Ihre Kursziele liegen im Bereich von 389,00 US-Dollar und damit nahe der bisherigen Rekordstände aus Mitte Dezember.

    Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie zunächst eine Erholungsbewegung fortsetzen. Solange der Kurs über 339,98 US-Dollar bleibt, erscheint ein Anstieg in Richtung 367,48 US-Dollar möglich. Damit bietet sich aus Sicht vieler Marktteilnehmer kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial.

    Nach einer möglichen Zwischenpause oder Konsolidierung könnte anschließend das bisherige Rekordhoch bei 385,41 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Auf der anderen Seite würde sich das Chartbild erst deutlich eintrüben, wenn die Aktie nachhaltig unter 300,00 US-Dollar fällt. In diesem Fall könnten weitere Kursverluste bis auf die Jahrestiefs bei 290,05 US-Dollar folgen. Sollte auch diese Marke unterschritten werden, läge die nächste wichtige Unterstützungszone bei 284,09 US-Dollar.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Market-Buy-Order : 340,30 US-Dollar

    Kursziele : 367,48 und 385,41 US-Dollar

    Renditechance via DN2K75 : 150 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 5 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    American Express Co. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 339,98 // 350,72 // 357,87 // 368,93 US-Dollar
    Unterstützungen: 325,62 // 321,06 // 309,64 // 300,03 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN2K75 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,58 - 2,59 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 311,365 US-Dollar Basiswert: American Express Comp.
    KO-Schwelle: 311,365 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 340,30 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 385,41 US-Dollar
    Hebel: 11,34 Kurschance: + 150 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN0381 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,51 - 2,52 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 368,4863 US-Dollar Basiswert: American Express Comp.
    KO-Schwelle: 368,4863 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 340,30 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 11,59 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    American Express Aktie nimmt Momentum auf Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Aktie eine zweite Aufwärtsbewegung startet und damit weiter an Attraktivität gewinnt. Unterstützt wird diese Entwicklung nicht nur durch die technische Analyse des Kursverlaufs, sondern auch durch mehrere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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