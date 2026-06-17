SpaceX, Ibiden & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Sina Schuldt - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Askari Metals
|💬
|📰
|🥈
|SK hynix
|💬
|📰
|🥉
|Marvell Technology
|💬
|📰
|Mercedes-Benz Group
|💬
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|BMW
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|BYD
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|SpaceX
|86
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|63
|💬
|📰
|🥉
|Lang & Schwarz
|41
|💬
|📰
|The Platform Group
|37
|💬
|📰
|Deutsche Rohstoff
|34
|💬
|📰
|Rheinmetall
|32
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Ibiden
|+8,47 %
|💬
|📰
|🥈
|SK hynix
|+8,43 %
|💬
|📰
|🥉
|Addiko Bank
|+8,09 %
|💬
|📰
|🟥
|Mitsui Mining and Smelting Company
|-3,56 %
|💬
|📰
|🟥
|Electro Optic Systems
|-4,61 %
|💬
|📰
|🟥
|HUYA (A)
|-4,68 %
|💬
|📰
Askari Metals
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 1
SK hynix
Wochenperformance: +24,56 %
Wochenperformance: +24,56 %
Platz 2
Marvell Technology
Wochenperformance: +11,50 %
Wochenperformance: +11,50 %
Platz 3
Mercedes-Benz Group
Wochenperformance: -0,58 %
Wochenperformance: -0,58 %
Platz 4
BMW
Wochenperformance: -9,15 %
Wochenperformance: -9,15 %
Platz 5
BYD
Wochenperformance: -5,16 %
Wochenperformance: -5,16 %
Platz 6
SpaceX
Wochenperformance: +33,65 %
Wochenperformance: +33,65 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +17,49 %
Wochenperformance: +17,49 %
Platz 8
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -3,87 %
Wochenperformance: -3,87 %
Platz 9
The Platform Group
Wochenperformance: -41,63 %
Wochenperformance: -41,63 %
Platz 10
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -14,62 %
Wochenperformance: -14,62 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: -5,63 %
Wochenperformance: -5,63 %
Platz 12
Ibiden
Wochenperformance: +39,13 %
Wochenperformance: +39,13 %
Platz 13
SK hynix
Wochenperformance: +24,56 %
Wochenperformance: +24,56 %
Platz 14
Addiko Bank
Wochenperformance: +11,89 %
Wochenperformance: +11,89 %
Platz 15
Mitsui Mining and Smelting Company
Wochenperformance: +28,76 %
Wochenperformance: +28,76 %
Platz 16
Electro Optic Systems
Wochenperformance: -11,04 %
Wochenperformance: -11,04 %
Platz 17
HUYA (A)
Wochenperformance: -7,73 %
Wochenperformance: -7,73 %
Platz 18
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