UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Diese komme angesichts sehr schwacher Trends auf dem chinesischen Markt seit Jahresbeginn nicht überraschend, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kürzung der Ziele durch den Autobauer sei jedoch größer ausgefallen als von ihm und dem Markt erwartet. Der Chef und der Finanzchef hätten in einer Telefonkonferenz keine weiteren Details genannt und auf einen Kapitalmarkttag im September verwiesen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 62,84EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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