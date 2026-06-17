Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.326,63 USD

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Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,29 % 1 Monat -4,53 % 3 Monate -13,75 % 1 Jahr +28,06 %

Ohne größere Ausschläge pendelt der Goldpreis um 4.326,63. Die Veränderung vonbleibt vernachlässigbar.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.771,14USD. Heute notiert Gold bei 4.326,63USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.442,85USD wert – ein Zuwachs von +144,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Zentralbanken wollen Gold (Beitrag 7) und geopolitische Unsicherheit erhöht die Prämie (Beitrag 12). Technisch deutet sich eine Korrektur mit möglichem Trendkanal und Zielzone an (Beiträge 3/4). Miner sind rund 15% höher als vor 6 Tagen (Beitrag 11). Die 14-Tage-Entwicklung bleibt unsicher; weitergehende Impulse werden diskutiert.