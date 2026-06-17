Silberpreis
Silberpreis steigt leicht – jetzt 70,35 USD
Silber zeigt Stärke: +0,40 % höher bei 70,35 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,76 %
|1 Monat
|-7,52 %
|3 Monate
|-12,94 %
|1 Jahr
|+93,02 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,44845USD. Heute notiert Silber bei 70,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 9.651,03USD wert – ein Zuwachs von +93,02 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und technisch geprägt. In den letzten 14 Tagen gab es Abwärtsdruck, doch gilt die 87–90 USD-Zone als entscheidender Breakout-Punkt. Das GSR-Verhältnis wird von ca. 120 auf ca. 60 genannt, was Umschichtungen zu Gold nahelegt. Kurzfristig bleibt die Richtung chart-abhängig; kein eindeutiger Konsens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|339,70EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|119,66EUR
|-0,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|243,68EUR
|-0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|359,58EUR
|+0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|93,83EUR
|+2,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|563,40EUR
|+0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|356,62EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,14EUR
|-0,29 %
|Long
|1
|0,00
|120,00EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,345EUR
|-0,60 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.