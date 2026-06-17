Silberpreis steigt leicht – jetzt 70,35 USD

+0,40 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,76 % 1 Monat -7,52 % 3 Monate -12,94 % 1 Jahr +93,02 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Silber bei 70,35. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,44845USD. Heute notiert Silber bei 70,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 9.651,03USD wert – ein Zuwachs von +93,02 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Silber gemischt und technisch geprägt. In den letzten 14 Tagen gab es Abwärtsdruck, doch gilt die 87–90 USD-Zone als entscheidender Breakout-Punkt. Das GSR-Verhältnis wird von ca. 120 auf ca. 60 genannt, was Umschichtungen zu Gold nahelegt. Kurzfristig bleibt die Richtung chart-abhängig; kein eindeutiger Konsens.