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    APsystems stellt auf der Intersolar Europe 2026 ein umfassendes Portfolio an Energiespeichersystemen vor

    APsystems stellt auf der Intersolar Europe 2026 ein umfassendes Portfolio an Energiespeichersystemen vor
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Vorantreiben von Solar- und Speicherlösungen für Heimwerker, Privathaushalte und gewerbliche Anwendungen

    MÜNCHEN, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- APsystems, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik auf Modulebene (MLPE), wird auf der Intersolar Europe 2026 in München, Halle B3, Stand 370, sein gesamtes Portfolio an Energiespeicherlösungen präsentieren und dabei ein umfassendes Ökosystem vorstellen, das darauf ausgelegt ist, den sich wandelnden Energiebedarf in den Bereichen Kleinstanlagen (DIY), Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie (C&I) zu decken.

    Aufbauend auf seiner Führungsposition in der Mikro-Wechselrichter-Technologie baut APsystems sein integriertes Solar- und Speichersystem-Angebot weiter aus und bietet Komplettlösungen an, die Hardware, intelligentes Energiemanagement und systemweite Integration über verschiedene Anwendungsbereiche hinweg vereinen.

    Von Plug-and-Play-Systemen für Kleinstanlagen bis hin zu fortschrittlichen Speicherlösungen für Gewerbe und Industrie

    Im Mittelpunkt der Präsentation von APsystems stehen die Speicherlösungen für Kleinstanlagen (DIY), Privathaushalte sowie Gewerbe und Industrie, die jeweils für den praktischen Einsatz in vielfältigen Energieszenarien konzipiert sind.

    Für DIY- und Mikro-Site-Anwendungen präsentiert APsystems Plug-and-Play-Lösungen wie das AC-gekoppelte Energiespeichersystem Lake 6, ein kompaktes 6-kWh-System, das für Balkon-Solaranlagen konzipiert ist. Mit werkzeugfreier Installation, einer Leistung von 2500 W und langer Zyklenlebensdauer ermöglicht Lake 6 den Nutzern die einfache Speicherung und Nutzung von Solarenergie in städtischen Umgebungen.

    Im Wohnbereich stellt APsystems seine neuesten intelligenten Speicherwechselrichter vor, darunter den Hybrid-Wechselrichter LSH-6 und den netzgekoppelten Wechselrichter LSA-6, die beide für den Einsatz in flexiblen Hausenergiesystemen konzipiert sind. Diese Lösungen integrieren PV-Erzeugung, Speicherung und intelligentes Energiemanagement und bieten hohe Effizienz, schnelle Umschaltung für Notstrom sowie Kompatibilität sowohl mit Neuinstallationen als auch mit Nachrüstungsprojekten.

    Für gewerbliche und industrielle Anwendungen baut APsystems sein APstorage-Portfolio weiter aus, darunter Flaggschiff-Systeme wie den flüssigkeitsgekühlten Energiespeicherschrank APstorage 241L sowie die Lösungen APstorage 261 und APstorage 2000L. Diese Systeme bieten skalierbare Speicherkapazitäten von einigen zehn kWh bis hin zu Anwendungen im Multi-MWh-Bereich und unterstützen ein zuverlässiges und effizientes Energiemanagement in gewerblichen und industriellen Anwendungsfällen durch fortschrittliche Sicherheitsarchitektur, Netzbildungsfähigkeiten und intelligente Steuerungssysteme.

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