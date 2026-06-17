Nikogiannis Karantzis erläutert den Banktech-Ansatz von ISX Financial

Der europäische Zahlungsmarkt tritt in eine neue Phase der Reife ein. Während Instant Payments und kontobasierte Methoden traditionelle Kartenmodelle zunehmend unter Druck setzen, positioniert CEO Nikogiannis Karantzis ISX Financial mit proprietärer Infrastruktur und direktem Zugang zu Zentralbanken im Markt. Inmitten von Marktkonsolidierung und der bevorstehenden PSD3-Regulierung kombiniert der Banktech-Ansatz des Unternehmens die Agilität von Fintechs mit bankähnlicher Infrastruktur und einem breiten Multi-Produkt-Angebot für Zahlungen.

Die „Retail Payments Market Study 2025“ von BearingPoint zeigt, dass Instant Payments und kontobasierte Zahlungsmethoden zu den am schnellsten wachsenden Zahlungsarten in Europa gehören. Gleichzeitig verlieren traditionelle Kartenmodelle an Bedeutung, während regulatorische Stabilität, Abwicklungsgeschwindigkeit, operative Resilienz und infrastrukturelle Unabhängigkeit sowohl für Kunden als auch für Anbieter wichtiger werden. In diesem Finanzumfeld setzt ISX Financial auf eigene Infrastruktur und einen starken Fokus auf Echtzeit-Zahlungsabwicklung.

In einem früheren Interview betonte der CFO des Unternehmens, Ajay Treon, dass Margendruck, steigende regulatorische Anforderungen und technologische Unabhängigkeit die strategischen Eckpfeiler des heutigen Zahlungsmarktes definieren. In der aktuellen Diskussion ordnet CEO Nikogiannis Karantzis diese Entwicklungen aus struktureller Perspektive ein und erläutert zugleich die Reifung des Electronic-Money-Institution-Modells (EMI), das sich zunehmend als integraler Bestandteil des Finanzökosystems etabliert – und nicht mehr nur als periphere Alternative zum traditionellen Bankwesen.

Infrastruktur und Skalierung als neue Maßstäbe im EMI-Markt

Obwohl der EMI-Markt in den vergangenen Jahren gewachsen ist, bleibt er fragmentiert. Viele Anbieter verfügen über eine begrenzte Produktbreite, einen regionalen Fokus oder eine starke Abhängigkeit von Sponsorbanken. Mit steigender regulatorischer Komplexität und wachsenden Kundenanforderungen geraten solche Modelle zunehmend unter Wettbewerbsdruck. Karantzis sieht darin eine natürliche Marktkorrektur und geht davon aus, dass Skalierung, Infrastruktur und operative Tiefe zu entscheidenden Kriterien für die langfristige Relevanz von Marktteilnehmern werden.