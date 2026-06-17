The Platform Group startet aktuelles Anleiherückkaufprogramm

The Platform Group SE & Co. KGaA hat ein Anleiherückkaufprogramm beschlossen.

Der Rückkauf der Nordic Bond-Anleihe (ISIN: NO0013256834) beginnt am 2. Juli 2026 und ist auf maximal 5 Mio. EUR begrenzt.

Das Programm läuft bis spätestens 31. Dezember 2026 und erfolgt über die Börse Frankfurt sowie Tradegate Berlin Stock Exchange.

Das Unternehmen ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten in Europa und einem Umsatz von 728 Mio. EUR im Jahr 2025.

Der Rückkauf wird durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister durchgeführt, der das Marktmissbrauchsverbot beachten muss.

The Platform Group ist in Branchen wie Luxus, Optik, Möbel, Maschinen, Dentaltechnik und Elektronik aktiv, mit über 16.600 Partnern im Netzwerk.

Der nächste wichtige Termin, Portzamparc BNP Paribas Group, Mid & Small Caps Conference, Paris, bei The Platform Group ist am 25.06.2026.

Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,21 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3600EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.







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