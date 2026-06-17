🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group startet aktuelles Anleiherückkaufprogramm

    The Platform Group startet ein neues Anleiherückkaufprogramm und setzt damit ein klares Signal für ihre Finanzstrategie und das Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell.

    The Platform Group startet aktuelles Anleiherückkaufprogramm
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group SE & Co. KGaA hat ein Anleiherückkaufprogramm beschlossen.
    • Der Rückkauf der Nordic Bond-Anleihe (ISIN: NO0013256834) beginnt am 2. Juli 2026 und ist auf maximal 5 Mio. EUR begrenzt.
    • Das Programm läuft bis spätestens 31. Dezember 2026 und erfolgt über die Börse Frankfurt sowie Tradegate Berlin Stock Exchange.
    • Das Unternehmen ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen mit 19 Standorten in Europa und einem Umsatz von 728 Mio. EUR im Jahr 2025.
    • Der Rückkauf wird durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister durchgeführt, der das Marktmissbrauchsverbot beachten muss.
    • The Platform Group ist in Branchen wie Luxus, Optik, Möbel, Maschinen, Dentaltechnik und Elektronik aktiv, mit über 16.600 Partnern im Netzwerk.

    Der nächste wichtige Termin, Portzamparc BNP Paribas Group, Mid & Small Caps Conference, Paris, bei The Platform Group ist am 25.06.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,21 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,3600EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    +5,17 %
    -41,63 %
    -55,99 %
    -59,56 %
    -85,32 %
    -71,47 %
    -95,88 %
    -95,40 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
    The Platform Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Platform Group startet aktuelles Anleiherückkaufprogramm The Platform Group startet ein neues Anleiherückkaufprogramm und setzt damit ein klares Signal für ihre Finanzstrategie und das Vertrauen in das eigene Geschäftsmodell.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     