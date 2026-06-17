GOLDMAN SACHS stuft BMW auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach der massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Buy" belassen. Damit sinke die Auto-Marge in einen Bereich, der historisch nur bei enormem Branchenstress erreicht worden sei, schrieb Christian Frenes am Mittwochmorgen. Er rechnet mit deutlich sinkenden Markterwartungen. Für beruhigend hält er jedoch die dennoch unveränderte Ausschüttungspolitik der Münchner. Sie hätten auch noch die Möglichkeit, die Aktienrückkäufe angesichts der schwachen Kursentwicklung aufzustocken. Diesbezüglich könnten die Markterwartungen zu niedrig liegen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 62,48EUR auf Tradegate (17. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 107

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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