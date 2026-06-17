Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
Frankfurt wird zur Drehscheibe zwischen Deutschland und Indien – Finanzplatz, Flughafen, Community und neue Chancen in Private Debt, Industrie und Stiftungswelt treffen hier aufeinander.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Frankfurt als Brücke zwischen Deutschland und Indien: internationaler Finanzplatz (EZB, Banken), hoher Flughafen als Konnektivitätsvorteil, große indische Community; India‑Europe Business Day am 13.06.2026 in Frankfurt.
- Ajit Ranade sieht großes Potenzial in klassischen Sektoren (Automobil, Pharma, Maschinenbau) und in Zukunftsfeldern wie Verteidigung, technischen Textilien, Leder, Start‑ups, Halbleitern, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.
- Persönliche Verbindung: Ranade stammt aus Pune (starke historische Deutsch‑Indien‑Beziehungen, deutsche Firmen und Deutschunterricht seit >100 Jahren) und lebt seit über einem Jahrzehnt in Deutschland/Europa.
- Unterschied US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: USA = tieferer, standardisierter Markt mit erhöhten Risiken (Covenant‑lite, höherer Leverage, „Shadow Defaults“); Europa = fragmentierter, konservativere Strukturen, stärkere Covenants und oft attraktivere risikoadjustierte Spreads.
- Daneo Partners‑Strategie und Marktbefund: Fokus auf DACH‑Lower‑Mid‑Market (10–75 Mio. EUR), erstrangig besicherte Finanzierungen mit starken Covenants; 2025 Rekord‑Fundraising in Europa; deutsche Investoren haben stärkere Private‑Debt‑Allokationen (Ø ~3,3%).
- Stiftungen, Governance und „Mission 4%“: Ziel, Stiftungen zu befähigen, langfristig ≥4% Ertrag zu erzielen; dazu nötig sind klare Anlagerichtlinien, Anwendung der Business Judgement Rule, externe Expertise, Diversifikation und gezielter Einsatz von Private Debt/Infrastruktur unter Berücksichtigung von Besicherung und Illiquidität.
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