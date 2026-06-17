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    Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien

    Frankfurt wird zur Drehscheibe zwischen Deutschland und Indien – Finanzplatz, Flughafen, Community und neue Chancen in Private Debt, Industrie und Stiftungswelt treffen hier aufeinander.

    Frankfurt: Brücke für Wirtschaft, Innovation & Community zwischen Deutschland & Indien
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Frankfurt als Brücke zwischen Deutschland und Indien: internationaler Finanzplatz (EZB, Banken), hoher Flughafen als Konnektivitätsvorteil, große indische Community; India‑Europe Business Day am 13.06.2026 in Frankfurt.
    • Ajit Ranade sieht großes Potenzial in klassischen Sektoren (Automobil, Pharma, Maschinenbau) und in Zukunftsfeldern wie Verteidigung, technischen Textilien, Leder, Start‑ups, Halbleitern, Energie, Nachhaltigkeit und Advanced Manufacturing.
    • Persönliche Verbindung: Ranade stammt aus Pune (starke historische Deutsch‑Indien‑Beziehungen, deutsche Firmen und Deutschunterricht seit >100 Jahren) und lebt seit über einem Jahrzehnt in Deutschland/Europa.
    • Unterschied US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: USA = tieferer, standardisierter Markt mit erhöhten Risiken (Covenant‑lite, höherer Leverage, „Shadow Defaults“); Europa = fragmentierter, konservativere Strukturen, stärkere Covenants und oft attraktivere risikoadjustierte Spreads.
    • Daneo Partners‑Strategie und Marktbefund: Fokus auf DACH‑Lower‑Mid‑Market (10–75 Mio. EUR), erstrangig besicherte Finanzierungen mit starken Covenants; 2025 Rekord‑Fundraising in Europa; deutsche Investoren haben stärkere Private‑Debt‑Allokationen (Ø ~3,3%).
    • Stiftungen, Governance und „Mission 4%“: Ziel, Stiftungen zu befähigen, langfristig ≥4% Ertrag zu erzielen; dazu nötig sind klare Anlagerichtlinien, Anwendung der Business Judgement Rule, externe Expertise, Diversifikation und gezielter Einsatz von Private Debt/Infrastruktur unter Berücksichtigung von Besicherung und Illiquidität.







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